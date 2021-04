Κοινωνία

ΕΛΑΣ: έρευνα για την καταγγελία κακοποίησης 13χρονου από αστυνομικούς

Την έρευνα ανέλαβε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των σωμάτων ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Τι καταγγέλλεται για τον τραυματισμό του 13χρονου.

Στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των σωμάτων ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ανατέθηκε, με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αντιστρατήγου Μιχάλη Καραμαλάκη, η υπόθεση καταγγελίας η οποία αφορά στην κακοποίηση 13χρονου από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και αναπαράγεται σε ιστότοπους.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διευκρινίζεται επίσης ότι για την υπόθεση διατάχθηκε και διοικητική διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αστυνομικοί της ασφάλειας στη Λάρισα, την 30ή Μαρτίου, στη διάρκεια ελέγχου παρέας δεκατριάχρονων, στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν έναν από τους εφήβους του έσπασαν το χέρι και στη συνέχεια, αντί να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, τον οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε για δύο ώρες, ώσπου να ενημερωθούν οι γονείς του.