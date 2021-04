Οικονομία

Παπαθανάσης: καμία κυβέρνηση δεν θέλει να κρατά κλειστές τις επιχειρήσεις

«Από την στιγμή που η επιτροπή των λοιμωξιολόγων επαναξιολόγησε την Παρασκευή τα δεδομένα, τι μπορούσαμε να κάνουμε;», αναρωτήθηκε μιλώντας για τις περιοχές όπου δεν θα ανοίξει το λιανεμπόριο τη Δευτέρα.

«Κανένας υπουργός και καμία κυβέρνηση δεν θέλουν να κρατήσουν κλειστές τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας για την απόφαση να μην ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

«Από την στιγμή που η επιτροπή των λοιμωξιολόγων επαναξιολόγησε την Παρασκευή τα δεδομένα, τι μπορούσαμε να κάνουμε; Οφείλουμε να ακούσουμε ένα επιστημονικό όργανο» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», για να προσθέσει, «Φανταστείτε να μην ακούγαμε την επιτροπή. Παρασκευή αποφασίζει η επιτροπή, η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει;».

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να έχει κλειστή την οικονομία» επέμεινε, ενώ ξεκαθάρισε, «Θα κινηθούμε στον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε για την στήριξη των επιχειρήσεων».

«Τα κρεβάτια στις ΜΕΘ έχουν αυξηθεί κατά 300%. Δεν είναι θέμα τα κρεβάτια, αλλά το πώς διαχειριζόμαστε την πανδημία. Κάνουμε προσλήψεις γιατρών, το σύστημα εμβολιασμών είναι καταπληκτικά οργανωμένο. Η αντιπολίτευση λέει συνέχεια τα αντίθετα απ' όλα όσα λέμε», τόνισε ακόμη ο κ. Παπαθανάσης.

