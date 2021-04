Κοινωνία

Διαρρήκτης αυτοκινήτων πιάστηκε… στα πράσα

Δεν δίστασε να τραυματίσει κι έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής του κράτησης.

Στην αυτόφωρη σύλληψη 24χρονου, o οποίος φέρεται να διέρρηξε μέσα σε λίγες ώρες οκτώ οχήματα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της τοπικής Διεύθυνσης Ασφάλειας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του, ο 24χρονος τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα , όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 24χρονος, χθες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, φέρεται να διέρρηξε τα οκτώ οχήματα προβαίνοντας στη θραύση των κρυστάλλων αυτών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα σφυράκι. Όταν είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, για κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση, σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.