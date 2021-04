Κοινωνία

“Έκρυβε” στο στομάχι του 36 σακουλάκια με κοκαΐνη (εικόνα)

Πού και πως έπεσε στα χερια των Αρχών ο 33χρονος.

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 33χρονος στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών από χώρες της Αφρικής, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 33χρονο, ο οποίος έφτασε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος", προερχόμενος από τη Γουινέα.

Ο Νιγηριανός είχε καταπιεί 36 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 730 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.