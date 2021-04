Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη καταιγίδα στο ΟΑΚΑ

Επίδειξη ισχύος έκαναν οι Πειραιώτες, υποβάλλοντας τους αντιπάλους τους σε ένα πραγματικό μαρτύριο.

Ένας Ολυμπιακός βγαλμένος από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών του, διέλυσε 5-1 μια τραγική ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και έκανε ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Οι εκπληκτικοί “ερυθρόλευκοι” του Μαρτίνς χρειάζονται ακόμα έξι βαθμούς για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ κατρακύλησε την 5η θέση της κατάταξης. Τα γκολ των νικητών σε αυτό το ματς της 2ης αγωνιστικής των play-off πέτυχαν οι Καμαρά (17΄), Μασούρας (23΄,45΄), Ελ Αραμπί (35΄) και Φορτούνης (74΄). Μείωσε ο Καρίμ Ανσαριφάρντ στο 88΄.

Και μόνο το τελικό σκορ τα λέει όλα. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε ολοκληρωτικά και υποχρέωσε την “Ένωση” να βιώσει μία από τις πιο “μαύρες” μέρες της Ιστορίας της.

Ο εφιάλτης χωρίς τέλος φέρει την “υπογραφή” του Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος είναι προφανές πλέον πως μετρά αντίστροφα για - ακόμα μία - αποχώρηση. Άλλωστε, κανείς προπονητής της ΑΕΚ δεν έχει επιβιώσει μετά από τέτοιο διασυρμό.

Και να φανταστεί κανείς ότι το ντέρμπι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία και να “πατάει” περιοχή, να δείχνει πιο κινητική, πιο σίγουρη. Όμως, στο 17΄ ξεκίνησε ο χορός των ατομικών λαθών (Σβάρνας) με τον Καμαρά να σουτάρει από μακριά, τη μπάλα να εξωστρακίζεται στο κεφάλι του Χνιντ για να ανοίγει το σκορ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Μάνταλος πλάσαρε και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα, πρόλαβε να την αγγίζει ο Τάνκοβιτς που ήταν σε θέση οφσάιντ με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί! Στο 23΄ ο Μασούρας έφυγε στην πλάτη των Χνιντ, Νταντσένκο που δεν έπαιξαν σωστά το οφσάιντ και σούταρε δυνατά στην κλειστή γωνία του Αθανασιάδη για το 0-2.

Στο 35΄ ο Λόπες λες και έπαιζε ματς σχολικού πρωταθλήματος, γύρισε τη μπάλα με κεφαλιά προς τον τερματοφύλακά του, αλλά ουσιαστικά έβγαλε... ασίστ στον Ελ Αραμπί και έγινε το 0-3.

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε όταν στο 45΄ ο Μασούρας βγήκε ξανά στην πλάτη των Χνιντ, Νταντσένκο και πλάσαρε τον Αθανασιάδη για το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στα 45 λεπτά που απέμεναν δεν έγινε απολύτως τίποτα αξιοσημείωτο, πέραν της επιστροφής του Κώστα Γαλανόπουλου στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία ακριβώς δυο μηνών. Το μόνο που άλλαξε ήταν το μέγεθος της συντριβής, όταν στο 74΄ ο Κώστας Φορτούνης έγραψε το 0-5. Είχε προηγηθεί “τρελή” κούρσα του Χοσέ Χολέμπας που πέρασε στο σπριντ τον κατά 10 χρόνια νεότερό του Νταντσένκο και πέρασε ασίστ στον Φορτούνη με φοβερό τακουνάκι.

Στο 88΄ ο Ανσαριφάρντ μείωσε στο τελικό 5-1 με κοντινό πλασέ μετά από πάσα του Ολιβέιρα.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Άλλωστε είχε ήδη φανεί ότι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε το “τρίτο ημίχρονο” με τις εξελίξεις που είναι σίγουρο ότι θα δρομολογηθούν στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως στο ημίχρονο περίπου 50 φίλοι της ΑΕΚ, που είχαν εξασφαλίσει θέση στα επίσημα του ΟΑΚΑ, καταφέρθηκαν εναντίον όποιου στελέχους της ΠΑΕ βρισκόταν εκεί, ενώ την ώρα της αποχώρησης για τα αποδυτήρια οι αποδοκιμασίες κατά του Μανόλο Χιμένεθ και των παικτών ήταν πάρα πολύ έντονες.

Όσο για τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, Δημήτρη Μελισσανίδη, έφυγε από το ΟΑΚΑ με το τέλος του ημιχρόνου, δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν τη δυσφορία του για τον πρωτοφανή διασυρμό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Νταντσένκο, Χνιντ (64΄ Νεντελτσεάρου), Σβάρνας, Λόπες, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος (64΄ Μάνταλος), Τάνκοβιτς (46΄ Αλμπάνης), Γκαρσία (79΄ Μαχαίρας), Ολιβέιρα (46΄ Ανσαριφάρντ).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρντίνς): Σα, Σεμέδο, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ανδρούτσος, Χολέμπας (75΄ Ντράγκερ), Εμβιλά, Καμαρά (63΄ Μπουχαλάκης), Μπρούμα (57΄ Φορτούνης), Μασούρας (75΄ Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (64΄ Χασάν).

