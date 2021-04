Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Χιμένεθ στην… πόρτα της εξόδου

Θέμα χρόνου θεωρείται η απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό. Ποιος αναμένεται να τον διαδεχθεί.

Μία τέτοια πρωτοφανή συντριβή, όπως αυτή που βίωσε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής, είναι επόμενο να επιφέρει αλυσιδωτή αντίδραση.

Κανένας προπονητής στην ιστορία της “Ένωσης” δεν έχει επιβιώσει μετά από μία τέτοια ταπεινωτική ήττα σε ντέρμπι με τους “ερυθρόλευκους” και ο Μανόλο Χιμένεθ δύσκολα θα αποτελέσει εξαίρεση.

Τη Δευτέρα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης, αναμένεται να πάρει και τη μεγάλη απόφαση σε συνάντηση που θα έχει με τους συνεργάτες του και με τον τεχνικό διευθυντή, Παναγιώτη Κονέ.

Μπορεί να έχει υποσχεθεί στον Χιμένεθ ότι αυτός θα είναι θα δημιουργήσει την ΑΕΚ η οποία θα μπει στην “Αγιά Σοφιά”, όμως η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη ο κίνδυνος απώλειας ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου κάτι παραπάνω από ορατός και όλα δείχνουν ότι το “ηλεκτροσόκ” είναι αναπόφευκτο.

Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης του με νέο προπονητή για τις τελευταίες 40 ημέρες της σεζόν, αλλά μόνο για λύση με υπηρεσιακό τεχνικό, που ίσως είναι ο Νίκος Παναγιωτάρας.

