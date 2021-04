Οικονομία

Λιανεμπόριο: ανεβάζουν… ρολά τα καταστήματα

Πως θα γίνονται οι μετακινήσεις. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τι θα γίνει με τις μεγάλες αλυσίδες.

Ανοίγουν τις πόρτες τους από σήμερα τα καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, ύστερα από μήνες, με τη διαδικασία click away και click inside, ενώ κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι επισκέψεις των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα θα γίνονται μόνο με ραντεβού και με τη χρήση sms στον αριθμό 13032 για διάστημα τριών ωρών και μία φορά την ημέρα.

Δηλαδή, κάθε άτομο αποστέλλει κενό μήνυμα (SMS) μέσω του κινητού του τηλεφώνου με αποδέκτη τον πενταψήφιο κωδικό αριθμό 13032. Στη συνέχεια θα λαμβάνει γραπτό απαντητικό μήνυμα που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μετακίνησης για διάστημα τριών ωρών από τη λήψη του απαντητικού μηνύματος, εφόσον το άτομο που αποστέλλει το μήνυμα δεν έχει ήδη μετακινηθεί για τον ίδιο λόγο εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου.

Κατά τη μετακίνησή του, κάθε άτομο οφείλει να φέρει μαζί του υποχρεωτικά την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και να είναι σε θέση να επιδεικνύει το απαντητικό μήνυμα, με το οποίο επιβεβαιώνεται η δυνατότητα μετακίνησης, στο κινητό τηλέφωνό του. Για τον σκοπό της τήρησης της δυνατότητας μετακίνησης μόνο μία φορά την ημέρα και προς διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία του μηνύματος τηρούνται μόνο μέχρι τη λήξη του εικοσιτετραώρου στο οποίο αφορά το μήνυμα.

Για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) ή μέσω καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside), ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο ή σχετικό τηλεπικοινωνιακό μήνυμα ή το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η επιχείρηση

Σε ό,τι αφορά στο μήνυμα, θα πρέπει να υπάρχει καταχώριση της παραγγελίας/ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία), ή του ραντεβού, είτε μηνύματος SMS που φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και το χρονικό διάστημα παραλαβής.

Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από ένα άτομο και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

Επίσης, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αναρτά με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο τον μέγιστο αριθμό καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, τηρουμένης της αναλογίας ενός ατόμου ανά 25 τ.μ., με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα.

Στην περίπτωση της παραλαβής εκτός καταστήματος (click away), θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι μάξιμουμ 10 λεπτά.

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεται προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, από Δευτέρα έως Σάββατο.

Επίσης από σήμερα, στις περιοχές όπου λειτουργεί το λιανεμπόριο, απελευθερώνονται οι πωλήσεις και των ειδών, εκτός τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι στις τρεις περιοχές που το λιανεμπόριο δεν θα ανοίξει, θα συνεχίζουν να υπάρχουν απαγορευτικές κορδέλες στα σούπερ μάρκετ για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Τι θα κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι αλυσίδες επιχειρήσεων ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό μέσω της ηλεκτρονικής τους σελίδας, ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι καταναλωτές για να τους αποσταλεί το απαραίτητο μήνυμα για τη μετακίνησης τους και με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τους, στις περιοχές που επιτρέπεται.

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και θα εξυπηρετούν και με click away και click inside, αλλά σε κάποιες από τις επιχειρήσεις, όπως θα διαπιστώσουν οι καταναλωτές στην προσπάθειας τους να κλείσουν ραντεβού, προβλέπεται περιορισμός παραμονής, 30 λεπτών, στο κατάστημα της επιλογής τους.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου

Στις περιοχές «πολύ αυξημένου κινδύνου» κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά κέντρα, τα εκπτωτικά καταστήματα και τα εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των φαρμακείων και των σούπερ μάρκετ, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Ωστόσο, στις περιοχές «αυξημένου κινδύνου» επιτρέπεται η λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

αα) η Περιφέρεια Αττικής,

αβ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

αγ) οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

αδ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

αε) οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

αστ) η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

αζ) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

αη) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

αθ) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

αι) το 'Αγιο Όρος (Χερσόνησος 'Αθω),

αια) οι Δήμοι Καλυμνίων, Λέρου και Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, καθώς και ο Δήμος Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

αιβ) ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

αιγ) ο Δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ο Δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,

αιδ) οι Δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου,

αιε) ο Δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ο Δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και ο Δήμος Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

αιστ) ο Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και

αιζ) οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Δήμος Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.

Σε ό,τι αφορά στα καταστήματα εντός των αεροδρομίων της χώρας, επιτρέπεται η λειτουργία τους.