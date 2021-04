Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για την σύλληψη του Δούκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας και ακούστε το spoiler από τον Αλέξη Μίχα για τον Δούκα Σεβαστό και την σύλληψη του.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Στο «Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας, από την συνομιλία των αδελφών Σταμίρη, αλλά και την νέα συνάντηση του Δούκα με τον Μελέτη.

Σήμερα, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, στο 120ο επεισόδιο της σειράς…

Μετά απ’ την παρότρυνση της Ελένης, η Ασημίνα και η Δρόσω σκέφτονται σοβαρά να συμμαχήσουν για χάρη του μικρού, ενώ ο Νικηφόρος καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ασημίνας. Ο Δούκας βρίσκει ξανά τρόπο να εκμεταλλευτεί τον Συνεταιρισμό, ενώ η σχέση του Μιλτιάδη και της Βιολέτας αρχίζει να κλονίζεται. Η Μυρσίνη αποφασίζει να πάει τον Σέργιο στην Ασημίνα, για ν’ ανέβει η ψυχολογία του. Αυτή η επίσκεψη, όμως, θα φέρει μεγάλη αναστάτωση και στα δυο σπίτια.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», Αλέξης Μίχας, έκανε spoiler για εξελίξεις στην σειρά που έχουν να κάνουν με την σύλληψη και την προφυλάκιση του Δούκα Σεβαστού.

Όπως είπε, το βράδυ του γάμου του Προύσαλη και της Ρίζως, ενώ όλο το χωριό διασκεδάζει, ο Δούκας κάνει διάρρηξη στο αστυνομικό τμήμα και παίρνει ένα πολύτιμο έγγραφο που αφορά τον θάνατο του Θέμελη, μέσα από ένα συρτάρι.

Την επόμενη ημέρα, που διαπιστώνεται η διάρρηξη, ο Προύσαλης και ο Άγγελος υποπτεύονται τον Δούκα και καλούν την Ανέτ να καταθέσει. Εκείνη, λέει όσα ξέρει για τον θάνατο του Θέμελη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Δούκας.

Gallery