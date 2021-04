Κοινωνία

Lockdown: Τα κορονοπάρτι καλά κρατούν εν μέσω πανδημίας

Συλλήψεις και πρόστιμα για πάρτι σε σπίτια και μαγαζιά με πελάτες. Ο απολογισμός της Κυριακής.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Κυριακή, 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 72.753 έλεγχοι, από τους οποίους οι 9.693 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.097 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 συλλήψεις, ως ακολούθως:

860 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

148 στην Αττική,

116 στη Θεσσαλονίκη,

88 στη Στερεά Ελλάδα,

75 στην Κεντρική Μακεδονία,

67 στη Δυτική Ελλάδα,

65 στην Πελοπόννησο,

62 στην Ήπειρο,

53 στην Κρήτη,

48 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

45 στα Ιόνια Νησιά,

40 στο Βόρειο Αιγαίο,

34 στη Θεσσαλία,

15 στη Δυτική Μακεδονία και

4 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου 7 Νοεμβρίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά 165.674 ομοειδείς παραβάσεις.

• 200 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 195 πρόστιμα των 300 ευρώ και 5 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

45 στην Αττική,

21 στη Στερεά Ελλάδα,

18 στο Βόρειο Αιγαίο.

17 στην Ήπειρο,

17 στα Ιόνια Νησιά,

16 στη Θεσσαλονίκη,

14 στην Κεντρική Μακεδονία,

13 στην Κρήτη,

10 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

10 στη Δυτική Ελλάδα,

9 στη Θεσσαλία,

6 στην Πελοπόννησο,

2 στη Δυτική Μακεδονία και

2 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου 2020, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 47.761 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 45.814 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.947 των 150 ευρώ.

• 37 παραβάσεις και 10 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α..

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική, 300 ευρώ σε καφετερία για μη αναγραφή μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ατόμων εντός τους καταστήματος.

Στην Πελοπόννησο, σύλληψη 2 ατόμων για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη και 3.800 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο κρεοπωλείου, για μη χρήση μάσκας, παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και για εξυπηρέτηση 9 καθήμενων πελατών, στους οποίους βεβαιώθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης. Επιπλέον, σε βάρος της ιδιοκτήτριας επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και σε βάρος υπαλλήλου 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας,

σύλληψη 2 ατόμων για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. και από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Αττική,

σύλληψη και 3.000 ευρώ σε διοργανωτή συνάθροισης σε οικία και από 300 ευρώ σε 2 παρευρισκόμενους,

σύλληψη και από 3.000 ευρώ σε 3 διοργανωτές συνάθροισης σε οικία και από 600 ευρώ πρόστιμο σε 4 παρευρισκόμενους, για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύλληψη και 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης με 5 παρευρισκόμενους, ενώ βεβαιώθηκαν 6 πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά 4.842 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.722 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

