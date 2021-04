Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Αναπάντητα ερωτήματα μετά την ομολογία (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος της άτυχης Ιωάννας για την αντίδρασή της στη συγκλονιστική ομολογία της 36χρονης.

"Προσχηματική και ψεύτικη" χαρακτήρισε την "συγγνώμη" της 36χρονης που ομολόγησε ότι επιτέθηκε με βιτριόλι στην Ιωάννα, ο δικηγόρος της άτυχης κοπέλας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Εκτίμησε πως η 36χρονη είχε αποστηθίσει το κείμενο της απολογίας της σημειώνοντας πως άφησε αναπάντητο το ερώτημα "από που προμηθεύτηκε το βιτριόλι", γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ότι "υπάρχει συνεργός".

Ο δικηγόρος αμφισβήτησε και τον ισχυρισμό της 36χρονης ότι "δεν γνωριζε την ζημιά που θα προκαλούσε το βιτριόλι", επικαλούμενος τον σχολαστικό σχεδιασμό της επίθεσης.

Ο Απόστολος Λύτρας κατέληξε λέγοντας πως η 36χρονη "προσπαθεί να δείξει μεταμέλεια" αλλά δεν πείθει κανένα νοήμονα άνθρωπο.