Platforms Project ΝΕΤ 2021: συμμετοχή της “ACEY Europe” με την έκθεση “Le bleu inconnu”

Μια διεθνής συνεργασία, με την ομαδική έκθεση, ως “τροφή” για τον διάλογο που αφορά τις σχέσεις των έργων Τέχνης με την κοινωνία.

Η πλατφόρμα συνεργασίας καλλιτεχνών “ACEY Europe” συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ετήσια διεθνή διαδικτυακή έκθεση Platforms Project NET 2021 με την ομαδική έκθεση: Le bleu inconnu την οποία συν-επιμελείται η ποιήτρια και ιστορικός τέχνης, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος στην Λευκωσία, Δάφνη Νικήτα με τον εικαστικό καλλιτέχνη και ιδρυτή της Γιώργο Ταξιαρχόπουλο.

Στο Le bleu inconnu συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

C o s t i s, Μάριος Ιωάννου Ηλία, Alice Maselnikova, Λουκία Νικολαϊδου-Βασιλείου, Δάφνη Νικήτα, Γιώργος Ταξιαρχόπουλος και Shunzo Yoda.

Η "ACEY Europe" δημιουργεί διαθεματικά πρότζεκτ με σκοπό να τροφοδοτήσει τον διαχρονικό διάλογο και να αναδείξει την ιστορικότητα του σχετικά με τις σχέσεις έργου τέχνης και κοινωνίας. Σκοπός της είναι να μελετά, να διερευνά και να προβάλλει τις σχέσεις έργων τέχνης με το φυσικό, το κατασκευασμένο και το ψηφιακό περιβάλλον.

Οι δύο δημιουργοί και επιμελητές με αφορμή την πανδημία ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μαζί έργα προωθώντας στο ευρύ κοινό την συνομιλία της ποίησης με τα εικαστικά και με άλλες μορφές τέχνης.

Το Le bleu inconnu είναι μία έκθεση που εξερευνά την πολυσημία του μπλε χρώματος. Το φαινομενικά ψυχρό χρώμα που όμως φλέγεται και ακτινοβολεί ενέργεια, έχει την δύναμη να μας μεταφέρει από το υλικό στο άυλο και πνευματικό. «Το άγνωστο μπλε» είναι συναισθήματα, αισθήσεις, συμβολισμοί, έννοιες και καταστάσεις.

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, το παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής κατά το CNN που έχει δημιουργήσει την «πολυμεσότητα» στην μουσική, συμμετέχει με το έργο του Manuveur για κιθάρα. Ο C o s t i s παρουσιάζει φωτογραφίες με την πρωτοποριακή γραφή ηλεκτρονικών κεραυνών πάνω σε καμπύλο καθρέπτη.

Η Alice Maselnikova συμμετέχει με πίνακες από τη σειρά έργων της που διαπραγματεύονται την έννοια του χρόνου, του πόνου και της οικειότητας, ενώ ο Shunzo Yoda συνθέτει μουσική δωματίου για σαξόφωνο και πιάνο ειδικά για το πρότζεκτ.

Η Δάφνη Νικήτα και ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος συμμετέχουν με τα έργα «Le bleu poeme» και «Επτά καθρέφτες» μια συνομιλία εικόνας και ποίησης όπου ο καθρέφτης και το μπλε λειτουργούν ως καταλύτες αυτογνωσίας και υπέρβασης. Η παρουσία στην έκθεση δύο φωτογραφιών από ιστορικούς πίνακες της ζωγράφου Λουκίας Νικολαίδου-Βασιλείου* (1909-1994), της πρώτης Κυπρίας γυναίκας που σπούδασε τέχνη, είναι συμβολική.

Στα έργα της, αλληγορίες του έρωτα και του θανάτου, το μπλε κυριαρχεί ως φυσική και ως μεταφυσική αξία. (*Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν με την σύμφωνη γνώμη των συλλεκτών από το «Αρχείο Λουκίας Νικολαΐδη-Βασιλείου» της Λεβεντείου Πινακοθήκης και πρόκειται να δημοσιευτούν στην έκδοση Λουκία Νικολαΐδου-Βασιλείου που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Copyright Λεβέντειος Πινακοθήκη / Φωτογράφος Παύλος Λοιζίδης).

Το Platforms Project ΝΕΤ είναι διαδικτυακή προσομοίωση της παρουσίασης του καλλιτεχνικού δυναμικού της έκθεσης Platforms Project – Independent Art Fair. Αντικείμενο της έκθεσης είναι η ενδεικτική χαρτογράφηση της ανεξάρτητης εικαστικής δραστηριότητας σήμερα και η προβολή της στο ευρύ κοινό. Λόγω του COVID-19 εγκαινιάζεται φέτος και η διαδικτυακή εκδήλωση Platforms Project Net teaser η οποία πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα της έκθεσης και τα social media 5-11 Απριλίου 2021.

Επισκεφθείτε το Le bleu inconnu at the Platforms Project Net teaser: https://platformsproject.com/platforms/acey-europe/





