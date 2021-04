Αθλητικά

Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης για Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι

Πήραν τη νίκη στους πρώτους προημιτελικούς απέναντι σε Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ, αντίστοιχα.

Τρία χρόνια μετά τον τελικό του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με το ίδιο σκορ την Λίβερπουλ (3-1) και πήρε σημαντικότατο προβάδισμα για την πρόκρισή της στους ημιτελικούς της εφετινής διοργάνωσης, ενώ η Σίτι με το γκολ του Φόντεν στην εκπνοή νίκησε με 2-1 την Ντόρτμουντ και πλέον τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στη ρεβάνς της 14ης Απριλίου.

Στο Κίεβο, το 2018, ήταν ο Γκάρεθ Μπέιλ, που με τα δύο γκολ που πέτυχε “σφράγισε” την κατάκτηση του 13ου τροπαίου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο ομάδων, απόψε στο “Αλφρέδο Ντι Στέφανο” ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Ζούνιορ. Ο 21χρονος επιθετικός παραβίασε δύο φορές τα δίχτυα των “κόκκινων”, ενώ σε τέταρτο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε και ο Ασένσιο.

Το γκολ του Μο Σαλάχ στο ξεκίνημα της επανάληψης σαφώς και αφήνει ελπίδες στους απερχόμενους πρωταθλητές Αγγλίας για την ανατροπή στη ρεβάνς της 14ης Απριλίου στο “Άνφιλντ”. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, πάντως, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο βαθμό που θα περίμεναν κάποιοι τα κενά της άμυνας των “μερένγκες” (απουσίασε το κεντρικό δίδυμο των στόπερ, Ράμος και Βαράν), σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που βρήκαν αρκετούς κενούς διαδρόμους.

Ο τίτλος του φαβορί που είχε πριν το ματς με τη Ντόρτμουντ η Σίτι, δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως τουλάχιστον στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση επί αγγλικού εδάφους.

Οι “πολίτες” πήραν τελικά τη νίκη στο 90΄ με τον Φόντεν (2-1), αλλά το γκολ του Ρόις έξι λεπτά νωρίτερα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο την προσεχή εβδομάδα στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ”, όπου η Μπορούσια έχει κάθε λόγο να… ονειρεύεται.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων προημιτελικών του Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ: 3-1

(27΄,65΄ Βινίσιους, 37΄ Ασένσιο - 51΄ Σαλάχ)

Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ: 2-1

(19΄ Ντε Μπράιν, 90΄ Φόντεν - 84΄ Ρόις)

