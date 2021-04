Υγεία - Περιβάλλον

Self test και ατομικές συσκευασίες: Διευκρινίσεις Κοντοζαμάνη μετά τις αντιδράσεις

Ξεκινά η διάθεση των δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Τι απαντά για τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών.

Το self test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία του rapid test, ενώ διαφέρει από τα υπόλοιπα επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προσθέτοντας ότι ξεκινά την Πέμπτη, ξεκινά η δωρεάν διάθεσή του από τα φαρμακεία.

Είπε επίσης ότι ο διαγωνισμός για τα self test ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές συσκευασίες. «Τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής. Τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ επόμενες παραλαβές θα είναι και σε ατομικές συσκευασίες», συμπλήρωσε, απαντώντας έτσι στις αντιδράσεις των φαρμακοποιών, οι οποίοι έλαβαν συσκευασίες των 25 τεμαχίων και όχι ατομικά τεστ, ενώ ο ΠΦΣ έκανε λόγο για αστοχίες και παραλείψεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Κοντοζαμάνη:

«Ξεκινά αύριο η διάθεση των δωρεάν self-test για τους πολίτες από τα φαρμακεία. Υπογραμμίζεται ότι το self-test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης – ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid test – και έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως αυτοδιαγνωστικό (self -test).

Διαφέρει δηλαδή ως προς τα υπόλοιπα, επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία κατεπείγουσας έγκρισης διάθεσης και χρήσης του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 ως αυτοδιαγνωστικό, έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως της Γερμανίας (BFarm), Ολλανδίας, Τσεχίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας.

Ο διαγωνισμός για τα self-test ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές συσκευασίες. Τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής. Τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας.

Επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέα Ξανθού, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» αναφέρεται για τα self test, μεταξύ άλλων, «Αυτές τις μέρες πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στον έλεγχο διασποράς του ιού στην κοινότητα, στο γενικό πληθυσμό με αναβαθμισμένη υγειονομική επιτήρηση, εκτεταμένο testing, καλή ιχνηλάτηση μέσα από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας, και όχι μεταθέτοντας την ευθύνη για τον έλεγχο της πανδημίας και για την πρόληψη της διασποράς στον πολίτη και στην αυτοεξέτασή του. Η ιστορία με τα selftest είναι αμφίβολης αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας σε αυτή τη φάση και υπάρχει κι ένα διαχειριστικό μπάχαλο, διότι δεν έχει προετοιμαστεί ούτε το σύστημα των φαρμακείων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση στην ενημέρωση και στην διαχείριση αυτής της νέας υποτιθέμενη στρατηγικής της κυβέρνησης που νομίζουμε ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στην αναχαίτιση της πανδημίας».

Ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε «Το φιάσκο των self-tests βιώνουμε σήμερα μετά το φιάσκο με τις μάσκες γίγας στα σχολεία. Εκπτώσεις έκανε η κυβέρνηση στις προδιαγραφές του διαγωνισμού εξπρές τη στιγμή που φάνηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη στα χρήματα που μοίρασε τις εταιρίες αναδόχους, ενώ φαίνεται ότι μπέρδεψε τα self-tests με τα rapid tests δημιουργώντας σύγχυση σε φαρμακοποιούς και πολίτες. Κατά την προσφιλή της τακτική να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους έτσι και τώρα την ευθύνη της συσκευασίας των υλικών του τεστ σε ατομικά σακουλάκια τη ρίχνει στους φαρμακοποιούς και με το αζημίωτο βέβαια. Ο χαρακτηρισμός επικοινωνιακό πυροτέχνημα που αποδώσαμε στα self-tests όταν τα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Αναμένουμε άμεσα εξηγήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό».

