EMA για εμβόλιο AstraZeneca: Πιθανή αλλά σπάνια παρενέργεια η θρόμβωση

Τι συνιστά για τη χρήση του εμβολίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Το εμβόλιο Covid-19 της AstraZeneca είναι πιθανό να ευθύνεται για τα σπάνια περιστατικά θρόμβωσης μεταξύ των ληπτών, κρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος πάντως δεν αλλάζει τις συστάσεις για τη χρήση του εμβολίου.

Το θέμα πρόκειται τώρα τώρα να συζητηθεί σε συνεδρίαση των υπουργών Υγείας της ΕΕ που προγραμματίζεται για τις 19.00 ώρα Ελλάδας.

Η θρόμβωση θα αναγνωριστεί ως «πιθανή παρενέργεια» του εμβολίου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΜΑ Έμερ Κουκ. Τα ασυνήθιστα συμπτώματα είναι πιθανό να προέρχονται από εσφαλμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, είπε.

Τόνισε πάντως πως όλα τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τα οφέλη του εμβολιασμού υπερσταθμίζουν τους κινδύνους, δεδομένου ότι η Covid-19 είναι «πολύ σοβαρή ασθένεια» που μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν νέα περιστατικά θρόμβωσης, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων και αιμορραγία, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Κουκ, τα δεδομένα που εξέτασε η επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνισης και Εκτίμησης Κινδύνου δεν επαρκούν για να προσδιοριστούν τυχόν παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο ή η ηλικία, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κρούσματα αναφέρθηκαν σε γυναίκες μέσης ηλικίας.

Η Βρετανία "παγώνει τη χρήση στους κάτω των 30"

Σε μια σχεδόν ταυτόχρονη εξέλιξη, η βρετανική εφημερίδα Sun και το Sky News μετέδωσαν πως η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας συστήνει διακοπή της χρήσης του εμβολίου σε άτομα κάτω των 30 ετών.

Στη θέση του εμβολίου της AstraZeneca θα χρησιμοποιηθούν αυτά της Pfizer και της Moderna, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Λίγο αργότερα το Reuters ανέφερε πως η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας αναγνώρισε ως πιθανή παρενέργεια την εμφάνιση θρόμβων στον εγκέφαλο.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας Τχουν Ράινε τόνισε πάντως ότι τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.

