“The 2Night Show”: Ο Μάρκος Σεφερλής, το “5Χ5” και η κίνηση αγάπης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Τετάρτης, υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Μάρκο Σεφερλή.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησεγια την τηλεοπτική του επιστροφή και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «5Χ5» που προβάλλεται, καθημερινά, στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια, αποκάλυψε τα νέα του επαγγελματικά σχέδια στην τηλεόραση και το θέατρο που αφορούν την επόμενη σεζόν.

Επίσης, μίλησε για πρώτη φορά για την πρωτοβουλία του να δημιουργήσει ένα παντοπωλείο, με την ονομασία «Πλάι Σου», το οποίο θα παρέχει δωρεάν τρόφιμα και προϊόντα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, τονίζοντας πως το θέατρο είναι για να κλείνει πληγές και όχι για να ανοίγει.

Τέλος, σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, το χιούμορ και η καλή διάθεση κορυφώθηκα με μια μουσική αναμέτρηση.

