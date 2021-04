Πολιτική

Γεραπετρίτης: πότε θα παρθούν οι αποφάσεις για τις μετακινήσεις το Πάσχα

«Φρένο» από τον Υπουργό Επικρατείας στις προσδοκίες για άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και της Εστίασης, πριν από το Πάσχα.

Λίγο πριν τη Μεγάλη Βδομάδα θα παρθούν οι αποφάσεις, αφού μελετηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πάντως, όπως τόνισε φαίνεται ότι «παγώνει» το άνοιγμα υπόλοιπων δραστηριοτήτων πριν από το Πάσχα. Εξήγησε, ότι σε αυτή τη φάση θα ανοίξουν μόνο τα Λύκεια με προσεκτικά βήματα. Δημοτικά, Γυμνάσια και εστίαση, μετά τις γιορτές.

Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Θέμα 104,6 χαρακτήρισε εργαλείο επανάστασης τα self test τα οποία θα βοηθήσουν για το άνοιγμα του Λυκείου.

Ο υπουργός Επικρατείας, σημείωσε ότι συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη η χώρα μας δεν τα έχει πάει καλά στα σχολεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε τη χειρότερη επίδοση στα σχολεία συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες» και αυτό όπως είπε διότι είμαστε η μόνη χώρα που είχαν κλείσει για τόσο μεγάλο διάστημα.

Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση των ψήφων από την Επιτροπή των Ειδικών του υπουργείου Υγείας που έγινε για πρώτη φορά, εξήγησε ότι έγινε για λόγους διαφάνειας. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η κυβέρνηση ακούει τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας της επιτροπής. Όμως, δεν έκρυψε ότι η κυβέρνηση σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει πάρει τις δικές της αποφάσεις και όπως εξήγησε σε ελάσσονα θέματα, δίνοντας παράδειγμα την απόφαση για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Για την πορεία των εμβολιασμών εκτίμησε ότι τον Μάιο θα φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια, ενώ συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

