Μουντιάλ 2022: έρχεται το “αυτοματοποιημένο” οφσάιντ!

Επαναστατική καινοτομία που θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα στο λαοφιλές άθλημα.

Σε μία αποκάλυψη που θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις και, εφ' όσον ισχύσει, θα αλλάξει πολλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προχώρησε ο Αρσέν Βενγκέρ.

«Νομίζω ότι το αυτοματοποιημένο οφσάιντ θα είναι έτοιμο για το 2022» τόνισε ο Αλσατός προπονητής και διευθυντής ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, μιλώντας στην εφημερίδα "The Times" και πρόσθεσε.

«Καταβάλλω πολλές προσπάθειες για να συμβεί αυτό, κάτι που σημαίνει ότι το σήμα θα αποστέλλεται αμέσως στον διαιτητή. Σήμερα, κατά μέσο όρο, πρέπει να περιμένουμε περίπου 70 δευτερόλεπτα, μερικές φορές 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Και θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλούς πανηγυρισμούς να ακυρώνονται με καθυστέρηση για οριακές καταστάσεις».

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχέδιο για την εφαρμογή του «αυτοματοποιημένου» οφσάιντ, η τεχνολογία θα διαδραματίζει πλέον καταλυτικό ρόλο στο λαοφιλέστερο των παιχνιδιών, που ήδη έχει δεχθεί την «παρέμβαση» της άμεσης ειδοποίησης για το εάν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή τέρματος και φυσικά του VAR, που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων.

