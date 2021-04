Life

Θανάσης Ευθυμιάδης: Γυμνός για μπάνιο στο ποτάμι με φίλους του (εικόνες)

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στο Instagram.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης έχει τον δικό του λογαριασμό στο Instagram και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους, διάφορες στιγμές από τη ζωή του.



Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μαζί τη σύζυγό του Άννα Δημητρίεβιτς και τις δύο κόρες τους.



Αυτή τη φορά, ο Θανάσης Ευθυμιάδης πόσταρε μια φωτογραφία και αποκάλυψε πως μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες τόσο εκείνου όσο και των φίλων του είναι το χειμερινό μπάνιο.



