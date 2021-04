Ο Βαγγέλης Περρής συστήνει την κόρη του, Κρίστυ (βίντεο)

Life

Στο “The 2night Show” μίλησαν ο Βαγγέλης Περρής και η κόρη του, σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνισή τους.

Την κόρη του Κρίστυ, συνέστησε στον Γρηγόρη Αρναούτουγλου, το “The 2night Show” και το κοινό ο Βαγγέλης Περρής, για πρώτη φορά.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, και περήφανος πατέρας, μιλά με τρυφερά λόγια για τη μονάκριβη κόρη του και την οικογένειά του, που έχει επιλέξει να αφήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κρίστυ, από την πλευρά της, εξηγεί πως ο μπαμπάς της στο σπίτι και ο μπαμπάς της στην κάμερα είναι δυο διαφορετικοί άνθρωποι. Μιλάει για το επιτυχημένο site ποικίλης ύλης που δημιούργησε και μοιράζεται τα επαγγελματικά της σχέδια με τον Γρηγόρη.

Πατέρας και κόρη μιλούν για την υπέροχη σχέση τους και μοιράζονται απολαυστικές στιγμές της καθημερινότητάς τους.

