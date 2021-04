Πολιτική

Μητσοτάκης από αμαξοστάσιο ΟΣΥ: Υλοποιούμε τη δέσμευση για στήριξη των ΜΜΜ (βίντεο)

Στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ βρέθηκε τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός, πριν τα πρώτα νέα λεωφορεία βγουν στους δρόμους της Αθήνας.

Το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην οδό Πέτρου Ράλλη επισκέφτηκε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους, με αφορμή την παραλαβή 40 ακόμα λεωφορείων, τα οποία εντάσσονται σήμερα στο δυναμικό της εταιρείας στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για τη ριζική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, που ήδη εκτυλίσσεται με 450 νέα λεωφορεία ήδη να κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα και διπλασιασμό τους στόλου στη Θεσσαλονίκη.

«Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτίστως τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αποτελούσε μία δέσμευσή μας πριν χτυπήσει ο κορονοϊός. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα πιο επιτακτική λόγω του κορονοϊού και με γρήγορα βήματα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας», δήλωσε, συνομιλώντας με οδηγούς, ενώ υπογράμμισε πως «θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει».

Τα οχήματα που εντάχθηκαν σήμερα στους κόλπους της ΟΣΥ τοποθετήθηκαν σε επιβαρυμένες γραμμές και αποτελούν μέρος των 300 οχημάτων που, μέσω προγράμματος leasing, ενισχύουν, με παραδόσεις κάθε εβδομάδα, τον στόλο των αστικών λεωφορείων στην Αττική.

Τα νέα λεωφορεία «θα βγουν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, στις πιο επιβαρυμένες γραμμές προκειμένου να μειώσουμε τον συνωστισμό εκεί που παρατηρείται. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε κιόλας ότι δεν παρατηρείται παντού συνωστισμός -εσείς εξάλλου το ξέρετε. Υπάρχει συνωστισμός σε κάποιες γραμμές οι οποίες πρέπει σε πρώτη φάση θα υποστηριχθούν», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Άλμα με 450 επιπλέον λεωφορεία στην Αθήνα

Το leasing είναι μία μόνο πτυχή του ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες το 2019 είχαν ήδη διανύσει μία και πλέον δεκαετία αποεπένδυσης, κατά την οποία δεν είχε γίνει ούτε μία πρόσληψη στο Μετρό ή στα λεωφορεία, ενώ δεν είχε αγοραστεί ούτε ένα όχημα για τις ανάγκες των λεωφορειακών γραμμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εικόνα εγκατάλειψης αντιστράφηκε και ο στόλος των λεωφορείων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας ενισχύθηκε κατά 450 οχήματα, αριθμώντας σήμερα 1.300 οχήματα. Αυτό είχε απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς τα δρομολόγια ανά ημέρα αυξήθηκαν κατά περίπου 23%, από 14.200 το 2019 σε 17.500 δρομολόγια σήμερα.

Πέραν του leasing, 200 λεωφορεία προήθλαν από σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και δεκάδες άλλα προστέθηκαν στο ενεργό δυναμικό της ΟΣΥ χάρη στην ανάταξη και επισκευή οχημάτων, δεδομένου ότι οι δαπάνες για επισκευές και συντήρηση του στόλου έχουν υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το 2019.

«Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε κάνει το αδύνατο, δυνατό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει κανείς λεωφορεία σε αυτή τη συγκυρία, πόσω μάλλον μεταχειρισμένα λεωφορεία από leasing, δεν περισσεύουν αυτά τα λεωφορεία στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει καταβληθεί μία τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο και από τη διοίκηση να βρεθούν αυτά τα λεωφορεία. Και εν πάση περιπτώσει, 500 καινούργια λεωφορεία μέσα σε 18 μήνες δεν είναι μικρό έργο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν πριν από 12-13 χρόνια»

Η διεύρυνση του στόλου συνοδεύτηκε από αύξηση του προσωπικού, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για 609 προσλήψεις για τις ανάγκες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε κάνει προσλήψεις όπως δεσμευτήκαμε, για πρώτη φορά. Το είπατε κι εσείς, οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν ουσιαστικά πριν από 12-13 χρόνια», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Σήμερα έχουμε το τέταρτο βήμα ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Το πρώτο ήταν η ανάταξη του στόλου, αυξήσαμε τις δαπάνες για επισκευές πάνω από 200%. Το δεύτερο είχε να κάνει με την ενίσχυση του στόλου με τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα ΚΤΕΛ. Το τρίτο και το πιο σημαντικό ήταν οι προσλήψεις, Το τέταρτο, το βλέπουμε σήμερα, είναι τα 300 λεωφορεία με leasing τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά το συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα. Και το τελευταίο -όπως αναφερθήκατε κι εσείς- είναι ο μεγάλος διαγωνισμός», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος συνόδευσε τον Πρωθυπουργό.

ΚΚΕ: Μόνο κοροϊδία η μίσθωση 40 μεταχειρισμένων λεωφορείων

«Μετά από ένα χρόνο πανδημίας και ενώ τα Μέσα Μεταφοράς έχουν εξελιχθεί σε υγειονομικές "βόμβες" για επιβάτες και εργαζόμενους, μόνο ως κοροϊδία μπορεί να θεωρηθεί η μίσθωση 40 λεωφορείων, μεταχειρισμένων που ανακοινώθηκε απ' τον κ. Μητσοτάκη χαράματα, σ' ένα αμαξοστάσιο, όπου τα κρούσματα στους εργαζομένους έχουν χτυπήσει κόκκινο», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.

«Κι όλα αυτά μάλιστα την στιγμή που η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον στόλο των λεωφορείων που βρίσκονται ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια και άμεσα να βγάλει στην κυκλοφορία περισσότερα από 300 λεωφορεία, αν χρηματοδοτούσε την αγορά ανταλλακτικών για να επισκευαστούν και αν έκανε τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού», προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και σημειώνει καταλήγοντας:

«Όμως η υποβάθμιση και η απαξίωση των αστικών συγκοινωνιών είναι επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, τις συνέπειες της οποίας τις βιώνει ο λαός που στριμώχνεται και ταλαιπωρείται καθημερινά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ παραβιάζονται ακόμη και στοιχειώδεις κανόνες προστασίας της υγείας του».

«Ένα χρόνο μετά την έλευση της πανδημίας ο Πρωθυπουργός έσπευσε στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ να παραλάβει 40 μισθωμένα, μεταχειρισμένα λεωφορεία. Τόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που ήθελε να την διατυμπανίσει κιόλας!», σχολίασε το ΜέΡΑ25.

