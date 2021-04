Life

Χωρίζουν Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik; Σύννεφα στη σχέση του ζευγαριού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τι επιβεβαιώνουν φίλοι του ζευγαριού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Snik αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια τη ελληνικής showbiz.

Oι δύο τους είναι μαζί από τα μέσα του 2019 και μάλιστα, ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Σε μια πολυτελή μεζονέτα που έχουν νοικιάσει στη Νέα Πεντέλη.

Το Πρωί της Παρασκευής, σαν “βόμβα” έσκασε η είδηση πως υπάρχουν σύννεφα στη σχέση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Snik.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριόλης: πότε θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα δημοτικά

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα

Γιακουμάκης: μεταγραφικές “σειρήνες” από τη Βρετανία