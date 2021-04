Υγεία - Περιβάλλον

10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους ανωορρηκτικούς κύκλους

Γιατί το ότι έχεις περίοδο δεν σημαίνει ότι έχεις οπωσδήποτε ωορρηξία.

Τι ξέρεις σίγουρα; Ότι κάθε μήνα, γύρω στην 14η ημέρα του κύκλου, αφού έχει ωριμάσει το ωοθηλάκιο στις σάλπιγγές σου απελευθερώνεται ένα ωάριο και αρχίζει το ταξίδι του προς το ενδομήτριο με στόχο να γονιμοποιηθεί από το «περαστικό» σπέρμα. Αν αυτή η συνάντηση δεν συμβεί, περίπου δυο εβδομάδες μετά θα έχεις περίοδο.

Εμείς με τη συνεργασία του Αναστάσιου Γιαντζόγλου, Μαιευτήρα- Χειρουργού Γυναικολόγου, Ειδικευθέντα σε ζητήματα υπογονιμότητας (Hosp. Hammersmith) θα σου πούμε όμως ότι ίσως δεν ξέρεις για τον ανωορρηκτικό κύκλο. Ένας ανωορρηκτικός κύκλος συμβαίνει όταν οι ωοθήκες προσπαθούν να κάνουν ωορρηξία αλλά αποτυγχάνουν. Λείπει δηλαδή από τον κύκλο η ωορρηξία. Ορίστε τι άλλο χρειάζεται να ξέρεις:

Το ότι έχεις περίοδο δεν σημαίνει ότι έχεις οπωσδήποτε ωορρηξία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που γυναίκες μεγάλες σε ηλικία δεν συλλαμβάνουν παρόλο που δεν έχει σταματήσει η περίοδός τους. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει περιστασιακά (1-2 φορές τον χρόνο) ένας ανωορρηκτικός κύκλος. Αν όμως συμβαίνει συστηματικά τότε αποτελεί πρόβλημα υπογονιμότητας. Ανωορρηκτικοί κύκλοι μπορεί να παρατηρηθούν στην έναρξη της περιόδου κατά την εφηβεία αλλά και κατά την προεμμηνόπαυση λόγω των ορμονικών διαταραχών. Η αντισυλληπτική μέθοδος που χρησιμοποιείς μπορεί να προκαλέσει ανωορρηξία στον κύκλο σου δηλαδή…

