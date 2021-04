Οικονομία

Τέλος επιτηδεύματος: απαλλαγή για αγρότες και αλιείς

Ποιους φορολογούμενους και για ποια χρονιά αφορά η ρύθμιση την οποία προωθεί το οικονομικό επιτελείο.

Σε κοινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρεται:

«Η Κυβέρνηση παρατείνει, και για το φορολογικό έτος 2020, την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε ισχύ και το προηγούμενο φορολογικό έτος, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση για αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και η δεύτερη κατηγορία αφορά τους αλιείς της παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται – είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου – αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Πρόκειται για ακόμα μία απόφαση που αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να στηρίξουμε, με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις, όλους όσους έχουν πληγεί από την πανδημία».

