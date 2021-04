Κοινωνία

Εγκληματική οργάνωση είχε “ρημάξει” την Ανατολική Αττική

Η εγκληματική ομάδα διακρινόταν για την υποδομή και την διαρκή δράση της, με τα μέλη της να ακολουθούν κανόνες ιεραρχίας και να ενεργούν με διακριτούς ρόλους

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και κλοπές σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στις περιοχές του Ασπρόπυργου και των Άνω Λιοσίων, οκτώ άνδρες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας επιπλέον ημεδαπός συνεργός τους. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) και της Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακών Δράσεων Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τ.Α. Κηφισιάς, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το μήνα Ιούλιο του έτους 2020, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, που διέπραττε συστηματικά κλοπές και ληστείες σε οικίες σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Αττικής. Η εγκληματική ομάδα διακρινόταν για την υποδομή και την διαρκή δράση της, με τα μέλη της να ακολουθούν κανόνες ιεραρχίας και να ενεργούν με διακριτούς ρόλους (φυσικοί αυτουργοί, τσιλιαδόροι, κατοπτεύοντες, οδηγοί οχημάτων), έχοντας σχεδόν καθημερινή επαφή μεταξύ τους.

Δύο από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι τυγχάνουν αδέλφια, είχαν το ρόλο των αρχηγών-καθοδηγητών αλλά και την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ως προς τον τρόπο δράσης, πρωινές και μεσημβρινές κυρίως ώρες, κινούντο με τα "επιχειρησιακά" οχήματα, σε ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων, προκειμένου να κατοπτεύσουν οικίες-υποψήφιους στόχους. Κατόπιν, αφού διαπίστωναν την απουσία των ενοίκων και παρακάμπτοντας τυχόν υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας, παραβίαζαν με τη χρήση ειδικών διαρρηκτικών εργαλείων, κύριες εισόδους, μπαλκονόπορτες ή παράθυρα και εισέρχονταν σε αυτές. Όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν, μέλη τους αναρριχούνταν σε βεράντες ή μπαλκόνια των οικιών.

Στη συνέχεια ερευνούσαν επισταμένα όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας. Σε περιπτώσεις που τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εισέρχονταν εντός των οικιών και διαπίστωναν την ύπαρξη ενοίκων, τους απειλούσαν είτε λεκτικά είτε με τη χρήση αντικειμένων, τους ακινητοποιούσαν και ολοκλήρωναν την εγκληματική τους δράση. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, απασχολούσαν τους ενοίκους στους εξωτερικούς χώρους των οικιών τους και παράλληλα συνεργοί τους εισέρχονταν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί στις οικίες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και διάφορα τιμαλφή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας έχουν διαπράξει με τους προαναφερόμενους τρόπους 43 κλοπές και τέσσερις ληστείες σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η σπείρα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Μετά από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και έξι οχήματα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

