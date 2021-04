Κοινωνία

Ανοίγουν τα κυλικεία στα σχολεία

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα λειτουργούν τα κυλικεία σε λύκεια και σχολεία ειδικής αγωγής.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα 12 Απριλίου, τα κυλικεία που λειτουργούν εντός των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων (λυκείων και σχολείων ειδικής αγωγής), θα λειτουργήσουν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Πώληση μόνο προσυσκευασμένων προϊόντων από τον επιτρεπόμενο κατάλογο, με τη διαδικασία “παραλαβής από το κατάστημα” (take away).

• Απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και ορθοστατών (stands).

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας και τοποθέτηση απολυμαντικών σε εμφανή σημεία.

• Διασφάλιση συνθηκών εξαερισμού.

Τέλος σημειώνεται ότι οι ως άνω επιχειρήσεις, παραμένουν εντός του πλαισίου οικονομικών ενισχύσεων, που ισχύει για τον κλάδο της εστίασης.

