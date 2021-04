Life

“Η Φαμίλια”: υποκριτική και… αλμυρά κουφέτα (εικόνες)

Σπαρταριστές καταστάσεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 που κάνουν πιο χαλαρά τα βράδια του Σαββατοκύριακου.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Σάββατο 10 Απριλίου: «15λεπτά δημοσιότητας»

Ο Γιάννης συναντάει έναν παλιό του συμμαθητή, που έχει εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο σκηνοθέτη της τηλεόρασης και προτείνει στον Γιάννη να συμμετάσχει σε ένα σήριαλ ως ηθοποιός! Ο Γιάννης θα δεχτεί και τα ευτράπελα δεν θα αργήσουν να έρθουν… Θα εγκαταλείψει κι αυτός τη δουλειά του, όπως η Μαίρη, που ψάχνει όνομα για το e-shop της με τις μπομπονιέρες; Τι συνέπειες θα έχει η απόφαση του Γιάννη και πώς θα αντιδράσει η Μαίρη και όλη η φαμίλια στο ενδεχόμενο να γίνει ένας... σταρ;

Στον ρόλο του Βερνάρδου ο Δημήτρης Λιόλιος και στον ρόλο της Κατερίνας Χατζή η Σελίνα Διαμαντοπούλου

Την Κυριακή 11 Απριλίου: «αποδοχή και αλμυρά κουφέτα»

Η επιχείρηση της Μαίρης και της Λίτσας με τις μπομπονιέρες πάει από το καλό στο καλύτερο και αυτό φέρνει νέες ιδέες στο τραπέζι για την εξέλιξή της: όπως το να παρασκευάσουν τα δικά τους κουφέτα! Το πράγμα δεν θα εξελιχθεί όπως θα ήθελαν, και η Μαίρη με τη Λίτσα είναι «στα κάγκελα». Το ίδιο, όμως, και ο Γιάννης με τον Στάθη, που πλακώνονται για κάτι που βγαίνει ξαφνικά στην επιφάνεια. Τα νεύρα όλων «χτυπάνε κόκκινο», οι πεθερές εκπλήσσουν με τη στάση τους, όπως εκπλήσσει και η Μαίρη, αφού με αφορμή ένα περιστατικό με τη φίλη του Γιώργου, τη Ραμόνα, παίρνει την απόφαση να τα αλλάξει όλα. Πάλι…

Στον ρόλο της Νάγιας η Ντέμπορα Οντόγκ

«Η Φαμίλια»: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1

