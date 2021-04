Πολιτισμός

Ο Έλληνας ιερέας που χτίζει σχολεία στην Ουγκάντα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκίνηση με τα παιδάκια από την Αφρική που ψέλνουν τον Εθνικό μας Ύμνο σε ζωντανή σύνδεση.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο Αντώνιος Μουτιάμπα, ο ιερέας που χτίζει σχολεία και «μάχεται» τη φτώχεια με τη μάθηση.

Ο πατέρας Αντώνιος, που μεγάλωσε όπως είπε, στη Μητρόπολη Κισσάμου, ζει πλέον στην Ουγκάντα, διατηρώντας πάντα στενές σχέσεις με το νησί.

Ο ιερέας βοηθά στο χτίσιμο των σχολείων στην αφρικανική χώρα και συμβάλει στη μάθηση των ντόπιων παιδιών.

«Όσο μπορούμε χτίζουμε σχολεία για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση», τονίζει ο πατέρας Αντώνιος, εξηγώντας πως «το σχολείο φτιάχτηκε από μία οικογένεια από την Κομοτηνή, δεν υπήρχε καν σχολείο εδώ πέρα».

Δείτε τα παιδάκια από την Ουγκάντα να ψέλνουν το Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας.

