Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Ινδονησία, με το μέγεθος να υποβαθμίζεται.

Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε στον ωκεανό 91 χιλιόμετρα ανοιχτά της νότιας ακτής του ανατολικού τμήματος της Ιάβας στην Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με την υπηρεσία γεωφυσικής της Ινδονησίας ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων. Η ίδια υπηρεσία σημείωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι.

Το EMSC είχε ανακοινώσει αρχικά ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και ότι το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε βάθος 96 χιλιομέτρων.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής USGS ανακοίνωσε παράλληλα ότι σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και ότι το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε βάθος 82 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από την Μαλάνγκ στο νησί της Ιάβας.

Χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδονησία είπαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες πόλεις, όπως οι Πασιτάν, Μπλιτάρ και Μαλάνγκ και στο νησί Μπαλί.

Ο Μπάγκιο Σετιγιόνο, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών που βρίσκεται στη Μαλάνγκ, δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ότι οι αξιωματούχοι ελέγχουν για πιθανή πρόκληση ζημιών από τον σεισμό.

