Εντυπωσιακές εικόνες: Συνεκπαίδευση φρεγάτας “Ναβαρίνον” με το ΠΝ της Αιγύπτου

Η φρεγάτα «Ναβαρίνον» του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με την φρεγάτα «ENS Taba» της Αιγύπτου, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα της Αλεξάνδρειας.

Η φρεγάτα «Ναβαρίνον» του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε, χθες, Παρασκευή 9 Απριλίου, συνεκπαίδευση (PASSEX) με την φρεγάτα «ENS Taba» της Αιγύπτου, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα της Αλεξάνδρειας.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της PASSEX, εκτελέστηκαν αντικείμενα επικοινωνιών, σύνθεσης και ανταλλαγής αναγνωρισμένης εικόνας περιοχής, καθώς και προχωρητικοί ελιγμοί.

Η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών δραστηριοτήτων που έχει οργανώσει και συντονίζει το ΓΕΕΘΑ με συνεργασίες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με Ένοπλες Δυνάμεις φίλων, εταίρων και σύμμαχων χωρών που επιχειρούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

