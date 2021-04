Υγεία - Περιβάλλον

Σε φαρμακείο με την κόρη του ο Μητσοτάκης για την προμήθεια self test (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συνόδευσε την κόρη του, Δάφνη, προκειμένου να προμηθευτεί self-test ενόψει του ανοίγματος των σχολείων, τη Δευτέρα.

Σε φαρμακείο στην περιοχή της Καλλιθέας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συνόδευσε την κόρη του, Δάφνη, προκειμένου να προμηθευτεί αυτοδιαγνωστικό τεστ ενόψει του ανοίγματος των σχολείων, τη Δευτέρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η Δάφνη βρίσκεται στην Γ' Λυκείου, έτσι προσήλθαν στο φαρμακείο για την προμήθεια του self-test. «Ήρθαμε να πάρουμε το τεστ μας. Πώς πάνε μέχρι στιγμής οι παραδόσεις;», ρώτησε ο πρωθυπουργός τον φαρμακοποιό για να του απαντήσει πως «οι παραδόσεις επί του παρόντος σε εμάς είναι ομαλές. Η πλατφόρμα δουλεύει μία χαρά, είμαστε πάντα στο πλευρό του καθενός όποτε θέλει για διευκρινίσεις. Του τα εξηγούμε λεπτομερώς, για να έχει μία πρώτη άποψη. Από εκεί και πέρα του δίνουμε και τις οδηγίες και πάντα εδώ είμαστε, τα τηλέφωνά μας τα ξέρουν».

Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του ανέφερε ότι: «θα πάμε έτσι τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες και μετά θα επεκτείνεται. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που μπορέσαμε να δώσουμε self-test με αυτόν τον τρόπο, δωρεάν, ξεκινώντας από τους μαθητές και μετά με διάθεση σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε δραστικά την πανδημία».

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικασία χρήσης, εξηγήθηκαν οι οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης.

Self test: Μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές Λυκείων – Έχουν δοθεί πάνω από 315.000



Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των μαθητών για την προμήθεια των self tests σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση.

Την Δευτέρα οι μαθητές των Λυκείων όλης της χώρας επιστρέφουν στις αίθουσες και προαπαιτούμενο είναι η διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ τα οποία προμηθεύονται από τα φαρμακεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί πάνω από 315.000 self test από 10.055 φαρμακεία σε μαθητές και καθηγητές, ποσοστό που υπερέβη ήδη από χθες το 70% των δικαιούχων αυτής της φάσης.

Ειδήσεις σήμερα

Κεραμέως για self test: Πότε θα γίνονται από μαθητές και καθηγητές

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τι έδειξε η βαλλιστική εξέταση

Πέτσας: Πρόθεση της κυβέρνησης οι μετακινήσεις το Πάσχα