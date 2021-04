Οικονομία

Πέθανε ο Ιάκωβος Τσούνης

Έφυγε από την ζωή ο εφοπλιστής, Ιάκωβος Τσούνης, που πρόσφατα δώρισε όλη του την περιουσία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο εφοπλιστής, Ιάκωβος Τσούνης, που πρόσφατα δώρισε όλη του την περιουσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, απεβίωσε στις 15.30 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) όπου νοσηλευόταν.

Ο Ιάκωβος Τσούνης, προχώρησε σε μια απίστευτη κίνηση χαρίζοντας την περιουσία του στις «Άγιες», όπως τις αποκάλεσε, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα άφησε 23 εκατ. ευρώ για την άμυνα και 60 αποβατικά σκάφη (αμφίβιων επιχειρήσεων).

Πρόσφατα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, του επέδωσε το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής για την προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

"Εθνικός ευεργέτης, γνήσιος πατριώτης και φιλάνθρωπος, ο Ιάκωβος Τσούνης, με το ήθος και τη μεγάλη προσφορά του ιδίως στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφήνει στη χώρα μια σπουδαία κληρονομιά. Η απώλειά του προκαλεί θλίψη σε όλους τους Έλληνες. Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη", αναφέρει σε μήνυμά της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο νεότερος βετεράνος του Β’ΠΠ, Εθν. Ευεργέτης Υπτγος ε.τ. Ιάκωβος Τσούνης εξέπνευσε σήμερα. Υπήρξε αφοσιωμένος ευπατρίδης, υποστηρικτής των ΕΔ και άξιο Τέκνο της Πατρίδος. Θα λείψει σε όλους μας! Συλλυπούμαι βαθύτατα την οικογένειά του για την απώλεια αυτού του Μοναδικού Έλληνος! pic.twitter.com/w1ZITgQXd7

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) April 10, 2021

