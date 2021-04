Κόσμος

Ο πρίγκιπας Φίλιππος και η σχέση του με την Ελλάδα (βίντεο)

Η ελληνική σημαία που δέσποζε στον θυρεό του, ήταν μία ένδειξη των στενών σχέσεων του με την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε. Πότε είχε επισκεφθεί την χώρα μας, στην οποία η μητέρα του είχε γίνει καλόγρια.

Στις 10 Ιουνίου του 1921, o πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας, όπως ήταν ο τίτλος του, έρχεται στον κόσμο, επάνω σε ένα τραπέζι, στο ανάκτορο του Μον Ρεπό, στην Κέρκυρα. Ο πατέρας του, πρίγκιπας Ανδρέας ήταν το έβδομο παιδί του Βασιλιά Γεωργίου Α’ και της Βασίλισσας Όλγας της Ελλάδας. Ο Φίλιππος βαπτίζεται Ελληνορθόδοξος και η ελληνική σημαία δεσπόζει στον θυρεό του, μαζί με την φράση «βοηθός μου είναι ο Θεός».

Αν και μόλις 18 μήνες μετά από την γέννηση του αναγκάζεται να φυγαδευτεί από την Ελλάδα, μέσα σε ένα καφάσι για πορτοκάλια, καθώς ο πατέρας του συνελήφθη και κατηγορήθηκε για προδοσία, όλη του τη ζωή ήταν υπερήφανος και τιμούσε την ελληνική του καταγωγή.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησε στη Μάχη της Κρήτης και στην Ναυμαχία του Ταινάρου. Τιμήθηκε με τον Ελληνικό Πολεμικό Σταυρό.

Ο Φίλιππος γνώρισε την Ελισάβετ όταν εκείνη ήταν 13 ετών και αυτός 18. Ο έρωτας τους ήταν κεραυνοβόλος. Πριν από το γάμο, επισκέπτεται την Ελλάδα για να δει τη μητέρα του, η οποία είχε ιδρύσει ένα ελληνικό Ορθόδοξο τάγμα μοναχών νοσοκόμων. Ο Φίλιππος παντρεύτηκε την Ελισάβετ στις 20 Νοεμβρίου 1947. Τρία χρόνια μετά επισκέφθηκαν κι οι δυο τους την Ελλάδα, ως προσκεκλημένοι του Βασιλιά Παύλου και της Φρειδερίκης.

Το 1964, ήταν παρών στο γάμο του Βασιλιά Κωνσταντίνου με την πριγκίπισσα Άννα-Μαρία. Κατά τη διάρκεια της χούντας, επισκέφθηκε και πάλι την χώρα μας για λίγο, για να μεταφέρει την ηλικιωμένη μητέρα του στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Η τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν το 1981, για την κηδεία της Φρειδερίκης.

Ο Φίλιππος στάθηκε πιστός σύμβουλος και στυλοβάτης της Βασίλισσας Ελισάβετ επί 73χρονια. Απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο, οκτώ εγγόνια και δέκα δισέγγονα. Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνιση, πριν αποσυρθεί, ήταν τον Αύγουστο του 2017 για να επιθεωρήσει παρέλαση των Πεζοναυτών του Βρετανικού Ναυτικού.





