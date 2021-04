Κόσμος

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά τον Πρίγκιπα Φίλιππο

Με κανονιοβολισμούς, σιγή, αφιερώματα, χτύπους, όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά τον Πρίγκιπα Φίλιππο.

Με κανονιοβολισμούς ή τήρηση ενός λεπτού σιγής, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτίει σήμερα φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία έχασε το στήριγμά της.

Δύο μήνες προτού γίνει 100 ετών, ο Δούκας του Εδιμβούργου έσβησε "γαλήνια" στον πύργο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, χθες Παρασκευή το πρωί. Η βασίλισσα εξέφρασε τη "βαθειά της θλίψη" που έχασε αυτόν που ήταν ο σύζυγός της για περισσότερο από 70 χρόνια και αποτελούσε με τον ισχυρό του χαρακτήρα μια οικία προσωπικότητα για γενιές πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και περίπου 15 χωρών των οποίων η Ελισάβετ είναι αρχηγός κράτους.

Στο Λονδίνο, το Μπέλφαστ, το Εδιμβούργο, το Γιβραλτάρ και από πλοία του Βασιλικού Ναυτικού στη θάλασσα... κανονιοβολισμοί θα ριφθούν στις 12:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) για να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που έγινε ο πατριάρχης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σιγή ενός λεπτού θα τηρηθεί επίσης πριν από τους αγώνες ποδοσφαίρου της Premier League.

Από χθες το βράδυ οι καμπάνες του Αββαείου του Ουέστμινστερ, όπου τελέστηκε ο γάμος του με την Ελισάβετ το 1947, χτύπησαν 99 φορές, μία το λεπτό, αποτίοντας φόρο τιμής στον 99χρονο πρίγκιπα.

Φωτογραφία του, μόνου ή συνοδεία της συζύγου του, βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων σήμερα μαζί με τη χρονολογία γέννησης και θανάτου του: 1921-2021. Η ταμπλόιντ Daily Mail δημοσιεύει ειδικό αφιέρωμα 144 σελίδων.

Πολλές εφημερίδες αναφέρονται στην μακροβιότητα του ζευγαριού αυτού και στο ότι ο Φίλιππος ήταν "το ακλόνητο στήριγμα" της βασίλισσας, σύμφωνα με τους Times και τον Guardian, ή ακόμη "ο βράχος της", σύμφωνα με την Daily Star.

Σύμφωνα με την τελευταία, ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν επίσης αυτός που "έκανε την Λίλιμπετ να γελάει", όπως ονόμαζε χαϊδευτικά την βασίλισσα ο σύζυγός της.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα άλλαξαν τα προγράμματά τους και τα παιδιά του εκλιπόντος πρίγκιπα μοιράστηκαν τις αναμνήσεις του σε ένα βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα που μεταδόθηκε από το BBC.

"Αν έλεγες κάτι διφορούμενο, σου έλεγε: 'αποφάσισε εσύ'", διηγήθηκε ο πρωτότοκος γιος του και διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κάρολος.

Μόλις ανακοινώθηκε ο θάνατός του, χιλιάδες συλλυπητήρια μηνύματα έφτασαν από όλον τον κόσμο ενώ πολίτες έσπευσαν στον πύργο του Ουίνδσορ ή στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, την επίσημη κατοικία της βασίλισσας στο Λονδίνο, για να εναποθέσουν λουλούδια και μηνύματα υποστήριξης.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, υπογραμμίζουν κάποιοι, σε μια στιγμή που η χώρα αναζητεί νέα ταυτότητα μετά το Brexit.

"Εκπροσωπούσε τη σταθερότητα. Είμαι ηλικιωμένη και εκείνος υπήρχε πάντα από τότε που γεννήθηκα", είπε στο AFP η Κριστίν Πλέιλ, μια 75χρονη Αγγλίδα, στο Ουίνδσορ. "Πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη απώλεια, ήταν ένας τόσο πιστός σύζυγος στη βασίλισσα. Ήταν πάντα εκεί, ένα βήμα πίσω της, υποστηρίζοντάς την".

Στο πλευρό της Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Φίλιππος εκπλήρωσε χιλιάδες δημόσιες υποχρεώσεις ως την παραίτησή του από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2017. Η βασίλισσα εξήρε την αφοσίωσή του, εμπιστευόμενη δημοσίως ότι ήταν "η δύναμη" και "το στήριγμά" της.

"Δεν θα τελεστεί κρατική κηδεία με πλήρεις τιμές"

Η Ελισάβετ, η οποία θα γίνει 95 ετών στις 21 Απριλίου, θα πρέπει εφεξής να αντιμετωπίζει μόνη τις κρίσεις που συγκλονίζουν την βρετανική βασιλική οικογένεια, όπως η πρόσφατη κριτική που άσκησαν ο εγγονός της Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν.

Αυτοί κατηγόρησαν για έλλειψη υποστήριξης προς την Μέγκαν, παρά τις σκέψεις αυτοκτονίας που είχε. Η πρώην ηθοποιός και ο σύζυγός της δήλωσαν επίσης ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, το οποίο δεν κατονόμασαν, αλλά διευκρίνισαν ότι δεν επρόκειτο ούτε για τη βασίλισσα ούτε για τον σύζυγό της, είχε διερωτηθεί για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους Άρτσι πριν από τη γέννησή του.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το ζευγάρι, το οποίο έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα, θα παραστεί στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Το College of Arms, η βασιλική εταιρεία που εμπλέκεται στην τήρηση του βασιλικού πρωτοκόλλου, ανακοίνωσε ότι για τον εκλιπόντα πρίγκιπα Φίλιππο δεν θα τελεστεί κρατική κηδεία και δεν θα οργανωθεί λαϊκό προσκύνημα λόγω των περιορισμών κατά της COVID-19.

"Η σορός της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας θα μεταφερθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της κηδείας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αυτό συμβαδίζει με την παράδοση και τις επιθυμίες του εκλιπόντα", αναφέρει το College of Arms σε ανακοίνωσή του.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε χθες ότι η βασίλισσα "εξετάζει" τις ρυθμίσεις για την κηδεία του συζύγου της.

Την περίοδο αυτή της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο κόσμος εκλήθη να μην μεταβεί κοντά στις βασιλικές κατοικίες για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, αλλά μάλλον να κάνει μια δωρεά στη μνήμη του Φιλίππου σε κάποια οργάνωση.

Επίσης δημιουργήθηκε σελίδα συλλυπητηρίων στο ίντερνετ.

Ο Φίλιππος, γεννηθείς στις 10 Ιουνίου του 1921 στην Κέρκυρα με τους τίτλους του πρίγκιπα της Ελλάδος και της Δανίας, έσπασε το 2009 το ρεκόρ του μακροβιότερου συζύγου βρετανού μονάρχη.

Ο εκλιπών αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Αύγουστο του 2017, αφού είχε μετάσχει σε 22.000 επίσημες δημόσιες υποχρεώσεις από την άνοδο της συζύγου του στον θρόνο το 1952.

