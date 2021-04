Κοινωνία

Λύκεια – ΚΥΑ: Τι ισχύει για self test και μέτρα προστασίας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Τι γίνεται αν ένα self test βγει θετικό.

Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μέτρου του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) από τον κορoνοϊό σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εν όψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των Λυκείων όλης της χώρας, προβλέπονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.



Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που καλούνται να προσέλθουν στα Λύκεια από τη Δευτέρα 12/4, οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ.



Το self test μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).



Σε περίπτωση που κάποιος δεν εχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δομή που εμφανίζονται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Δήλωση του αποτελέσματος



Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing. gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν με έναν από τους τρόπους που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο μαθητής/τρια επιδεικνύει απλώς (δεν παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του/ της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/ τρια.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/ τρια επιστρέφει στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού αυθεντικοποιηθούν με έναν από τους τρόπους που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα και επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα στον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού επιστρέφουν στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας στον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCRtest) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ν. 4727/2020, Α 184).

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους εκπαιδευτικούς τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους ενήλικους μαθητές, από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης.

Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες



Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊου – COVID 19, μέχρις ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID 19 για δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναλυτικά όλη η ΚΥΑ:

