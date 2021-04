Life

Στάθης Ψάλτης: “Ραγίζει” καρδιές η κόρη του μιλώντας για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Η Μαρία Ψάλτη μίλησε για τον πατέρα της και εξομολογήθηκε πως είναι δύσκολο να ξεπεράσει τον θάνατό του.

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Στάθης Ψάλτης, έφυγε από τη ζωή.



Η κόρη του, Μαρία Ψάλτη, μίλησε στην εφημερίδα Espresso για τον πατέρα της και εξομολογήθηκε πως είναι δύσκολο να ξεπεράσει τον θάνατό του.



«Νομίζω πως όσα χρόνια και να περάσουν αυτή η αίσθηση ότι ο πατέρας μου έχει “φύγει” δεν πρόκειται να ξεπεραστεί. Νομίζω πως θα χτυπήσει την πόρτα και θα μπει μέσα να με χαιρετήσει», λέει χαρακτηριστικά.



