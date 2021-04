Κόσμος

Έλληνες του Σικάγο τρώνε σε “φούσκα” εστιατορίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το igloo εστιατορίου μίλησαν στον ΑΝΤ1 και τους «Πρωινούς Τύπους» οι Έλληνες του Σικάγο.

Μέσα σε igloo τρώνε Έλληνες του Σικάγο. Ο λόγος για πλαστικές φούσκες που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά καταστήματα εστίασης, προσφέροντας απομόνωση με σκοπό την προστασία από τον κορονοϊό.

Όπως εξήγησαν μιλώντας από…τη φούσκα τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» η παρέα των Ελλήνων, σε κάθε φούσκα κάθονται 3-4 άτομα, το πολύ μέχρι έξι και μάλιστα χωρίς μάσκα.

Η μάσκα φοριέται όταν ο σερβιτόρος φέρνει την παραγγελία τους, αλλά και στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Μάλιστα, μέσα στη φούσκα υπάρχει και σύστημα θέρμανσης.

«Εμείς έχουμε περιορίσει τον κύκλο μας, θα δούμε συγκεκριμένους ανθρώπους και κάνουμε παρέα μεταξύ μας, βρισκόμαστε στα σπίτια μας», εξηγούν από το τραπέζι του ιταλικού εστιατορίου οι Έλληνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ιθάκη

Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)

Καιρός: Ηλιόλουστη η Κυριακή σε όλη τη χώρα