Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Τον Ιούνιο υπολογίζεται ο εμβολιασμός των σαραντάρηδων

Ο Υπουργός Υγείας για τον εμβολιασμό, την Επιτροπή, τα μέτρα και την πανδημία.

Τον Ιούνιο υπολογίζεται να ξεκινήσουν να εμβολιάζονται οι υγιείς σαραντάρηδες, όπως λέει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην οποία επισημαίνει πως «εάν τηρηθούν οι παραδόσεις του β' τριμήνου, υπολογίζουμε τον Ιούνιο να ξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε τους υγιείς σαραντάρηδες».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση με το ποσοστό όσων δεν εμβολιάζονται, κάλεσε για μια ακόμη φορά του ηλικιωμένους να εμβολιστούν. «Θέλω να απευθύνω για μία ακόμη φορά έκκληση στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, να το κάνουν το συντομότερο δυνατό» αναφέρει ο υπουργός Υγείας, ο οποίος λέει ότι το φθινόπωρο θα επανεξεταστεί το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. «Όσον αφορά τους υγειονομικούς μας, οι γιατροί μας έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού σε ένα ποσοστό 80%, το ποσοστό στους νοσηλευτές είναι χαμηλότερο, αλλά πιστεύω ότι θα ανέβει και άλλο. Το φθινόπωρο, σε ουδέτερο χρόνο, θα ξαναδούμε από την αρχή το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ελπίζουμε μέσα στο Μάιο να έχουμε σημαντική υποχώρηση της πανδημίας

Ο ίδιος απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το πότε αναμένεται να δείξει σημάδια υποχώρησης η πανδημία, επισημαίνει πως «το πότε ακριβώς δεν είναι γνωστό. Ελπίζουμε μέσα στον Μάιο να έχουμε σημαντική υποχώρηση». Όσον αφορά στο ποσοστό ανοσίας του γενικού πληθυσμού στη χώρα μας εξηγεί ότι «από 10% στα τέλη του 2020, οπωσδήποτε έχει αυξηθεί σημαντικά με την κυκλοφορία του ιού από τότε, στο τρίτο κύμα που διανύουμε. Ο συνδυασμός της ανοσίας αυτής με τον εμβολιασμό, αλλά και άλλους παράγοντες που τόνισε και ο καθηγητής Τσιόδρας, όπως η βελτίωση του καιρού και η συμμόρφωση στα μέτρα, θα οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση της κατάστασης».

Δεν μπαίνω στα «χωράφια» της επιτροπής

Ερωτηθείς αν εξετάζεται η χρήση του ατομικού τεστ ως μέτρο πρόληψης για να κάνουμε Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες μας, ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε: «Το τι θα γίνει το Πάσχα δεν έχει ακόμα συζητήσει από την Επιτροπή. Όταν έρθει η ώρα θα εξετάσει τα δεδομένα και θα εισηγηθεί αναλόγως. Και έχω συνειδητά επιλέξει εδώ και έναν χρόνο να μην μπαίνω "στα χωράφια της"». Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την μεγάλη πίεση που δέχεται, τονίζει πως «απέναντι στη σφοδρότερη πανδημία που έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης, άντεξε, αντέχει και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να αντέξει.Δεν αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας, χωρίς την αναγκαία περίθαλψη, όχι μόνο για την Covid, αλλά και για όλα τα νοσήματα». Όπως προσθέτει σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1.513. κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, οι 927 είναι κλίνες ΜΕΘ-COVID και οι 586 ΜΕΘ non Covid.

Το άνοιγμα δραστηριοτήτων θα έχει επιτυχία μόνο αν τηρηθούν τα μέτρα από όλους

Ο υπουργός Υγείας απαντώντας αν πιστεύει προσωπικά ότι είμαστε έτοιμοι για ένα νέο άνοιγμα των δραστηριοτήτων, εξηγεί πως «δεν χωρά αμφιβολία ότι η προσεκτική ανακατανομή δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιτυχία, μόνο με μια ακόμα πιο προσεκτική τήρηση των κανόνων προστασίας και αυτοπροστασίας: Σωστή χρήση μάσκας, αποστάσεις και αντισηπτικό. Τώρα είναι η στιγμή να προσέξουμε περισσότερο από ποτέ».

Στη ζωή δεν κάνουν λάθη μόνο όσοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα

Ο Βασίλης Κικίλιας σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, για τη διαχείρηση της πανδημίας, είπε ότι η προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναγνωρίζεται από τους πολίτες και «είναι κάτι που αναγνωρίζεται διεθνώς. Δεν μπορεί να ακυρωθεί από άναρθρες κραυγές και άγονη αντιπολίτευση». Ερωτηθείς για το εάν εκτιμά ότι έχουν γίνει όλα όπως θα έπρεπε να γίνουν, ο υπουργός Υγειάς απαντά: «Στη ζωή δεν κάνουν λάθη μόνο όσοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και εκ των υστέρων, φυσικά θα βρούμε πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα. Όμως είμαστε ακόμα μέσα στη φωτιά της μάχης με τον αόρατο κοινό εχθρό». Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση που αφορά την έως τώρα θητεία του στο υπουργείο Υγείας και εάν θα αποδεχόταν την πρόκληση να υπηρετήσει ξανά το χώρο της Υγείας στο μέλλον, τονίζει: «Κανείς μας δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Όμως με σιγουριά μπορώ να σας πω, ότι οι δεσμοί που έχω αποκτήσει με τους ανθρώπους της Υγείας είναι άρρηκτοι και θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή.Προβληματιζόμαστε με κάθε εισαγωγή, πανηγυρίζουμε κάθε εξιτήριο, θρηνούμε την κάθε απώλεια. Όλοι μαζί»!

Aκολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Υγειάς Βασίλη Κικίλια στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να χρειαστούν αυτόν ή τον επόμενο μήνα περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ από όσα έχουν ήδη αναπτυχθεί; Πώς θα καλύψετε τις ανάγκες χωρίς να μετατρέψετε όλα τα νοσοκομεία σε Covid νοσοκομεία; Αν παραστεί ανάγκη θα γίνει ακόμα κι αυτό; Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα νοσήματα;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέναντι στη σφοδρότερη πανδημία που έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης, άντεξε, αντέχει και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να αντέξει. Δεν αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας, χωρίς την αναγκαία περίθαλψη, όχι μόνο για την Covid, αλλά και για όλα τα νοσήματα των συμπολιτών μας. Εξασφαλίζουμε την φροντίδα όλων, με τη συνεργασία όλων: των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των στρατιωτικών Νοσοκομείων, των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1.513. κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, οι 927 είναι κλίνες ΜΕΘ-COVID και οι 586 ΜΕΘ non Covid.

Στην Αττική, που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, οι κλίνες ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 445, όταν πριν ενάμισι μήνα ήταν 229, τις έχουμε δηλαδή αυξήσει κατά 94%, ενώ λειτουργούν και 302 ΜΕΘ non Covid. Επίσης, οι απλές κλίνες νοσηλείας Covid είναι σήμερα 8.249 σε όλη τη χώρα. Στην Αττική, αυξήθηκαν κατά 122%, και πιο συγκεκριμένα σήμερα είναι 3.546 από 1.600 στα τέλη Φεβρουαρίου. Όλα αυτά κατέστησαν εφικτά χάρη στο σχέδιο που καταστρώσαμε και φυσικά στις πάνω από 3.000 προσλήψεις μονίμων ιατρών και νοσηλευτών και πάνω από 10.000 επικουρικού προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού) σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας μέσα σε έναν χρόνο.

Υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι με τον εμβολιασμό θα μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση πριν από το τέλος του έτους. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι Έλληνες που θέλουν να εμβολιαστούν; Τι θα κάνετε με όσους δεν θέλουν, καθώς βλέπουμε ότι το ποσοστό τους είναι σημαντικό, ανάμεσα στους επαγγελματίες Υγείας, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες;

Είναι πολύ σημαντικό, ζωτικής σημασίας θα έλεγα, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η Επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά υποδειγματικά και πως όλα τα εμβόλια που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα γίνονται άμεσα. Εάν τηρηθούν οι παραδόσεις του β' τριμήνου, υπολογίζουμε τον Ιούνιο να ξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε τους υγιείς σαραντάρηδες. Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να κολλήσεις κορονοϊό. Και ότι ακόμα και αν βγεις θετικός, μειώνει δραματικά την πιθανότητα να διασωληνωθείς και φυσικά την πιθανότητα να χάσεις τη ζωή σου. Το βλέπουμε καθημερινά πλέον και στα Νοσοκομεία μας, από την πτώση νοσηλειών σε ΜΕΘ, ηλικιωμένων ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό θέλω να απευθύνω για μία ακόμη φορά έκκληση στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά τους υγειονομικούς μας, οι γιατροί μας έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού σε ένα ποσοστό 80%, το ποσοστό στους νοσηλευτές είναι χαμηλότερο, αλλά πιστεύω ότι θα ανέβει και άλλο. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκάθαρα την εβδομάδα που μας πέρασε, το φθινόπωρο, σε ουδέτερο χρόνο, θα ξαναδούμε το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού από την αρχή.

Ο κύριος Τσιόδρας στην ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών είπε για πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις που έχουν πλέον αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των νέων κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ανοσία του πληθυσμού σήμερα; Είναι ικανή αυτή η ανοσία μαζί με τον εμβολιασμό, να οδηγήσει άμεσα σε βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης και πότε;

Όπως ανάφερε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στην ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών, έχουμε μελέτες με αντισώματα έως τις 31/12/2020 που δείχνουν πως ένα ποσοστό 10% του πληθυσμού στη χώρα μας είχε μολυνθεί με τον ιό. Το ποσοστό αυτό οπωσδήποτε έχει αυξηθεί σημαντικά με την κυκλοφορία του ιού από τότε, στο τρίτο κύμα που διανύουμε. Ο συνδυασμός της ανοσίας αυτής με τον εμβολιασμό, αλλά και άλλους παράγοντες που τόνισε ο καθηγητής, όπως η βελτίωση του καιρού και η συμμόρφωση στα μέτρα, θα οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση της κατάστασης.Το πότε ακριβώς δεν είναι γνωστό. Ελπίζουμε μέσα στον Μάιο να έχουμε σημαντική υποχώρηση.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν τα ατομικά τεστ να κάνουν πιο εύκολη τη μετακίνησή μας το Πάσχα; Αν όλοι κάνουν το ατομικό τεστ και μείνουν στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, τηρώντας τα μέτρα, γιατί να μην επιτραπεί η συνεύρεση τους;

Το τι θα γίνει το Πάσχα δεν έχει ακόμα συζητηθεί από την Επιτροπή. Όταν έρθει η ώρα θα εξετάσει τα δεδομένα και θα εισηγηθεί αναλόγως. Και έχω συνειδητά επιλέξει εδώ και έναν χρόνο να μην μπαίνω «στα χωράφια της». Αυτό ήταν άλλωστε και το σκεπτικό μου, όταν το Φεβρουάριο του 2020 αποφάσισα να την συστήσω.

Έχετε πει πολλές φορές ότι κατανοείτε την - ψυχική κυρίως - κούραση των πολιτών. Όμως γνωρίζετε από την εμπειρία σας, ότι το άνοιγμα κοινωνίας, οικονομίας και τουρισμού ίσως οδηγήσει σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Πέρα από τις απόψεις των ειδικών, εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι για ένα νέο άνοιγμα των δραστηριοτήτων;

Θα επαναλάβω ότι κατανοώ απολύτως την κούραση των πολιτών. Θέλω όμως όλοι να αναλογιστούμε την κούραση, σωματική και ψυχική, των υγειονομικών μας.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η προσεκτική ανακατανομή δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιτυχία, μόνο με μια ακόμα πιο προσεκτική τήρηση των κανόνων προστασίας και αυτοπροστασίας: Σωστή χρήση μάσκας, αποστάσεις και αντισηπτικό. Τώρα είναι η στιγμή να προσέξουμε περισσότερο από ποτέ. Και να σας πω κάτι. Αν επιδείξουμε την προσαρμοστικότητα και την αλληλεγγύη που απαιτείται, αν τηρήσουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει ως λαός. Σύμμαχός μας οι εμβολιασμοί, αυτό το δώρο της Επιστήμης, που θα προχωρούν με όλο και ταχύτερους ρυθμούς μήνα με το μήνα.

Δέχεστε προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, τα πυρά της αντιπολίτευσης για παλινωδίες στη διαχείριση της πανδημίας. Εκτιμάτε ότι έχουν γίνει όλα όπως θα έπρεπε να γίνουν; Τι είναι αυτό που ίσως να είχατε κάνει διαφορετικά βλέποντας τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν στον ένα χρόνο της πανδημίας;

Ξέρετε, στη ζωή δεν κάνουν λάθη μόνο όσοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και εκ των υστέρων, φυσικά θα βρούμε πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα. Όμως είμαστε ακόμα μέσα στη φωτιά της μάχης με τον αόρατο κοινό εχθρό. Αυτό που είναι συγκινητικό και μας δίνει δύναμη όλους αυτούς τους 15 μήνες που παλεύουμε, είναι η μεγάλη εμπιστοσύνη με την οποία έχουν αγκαλιάσει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την προσπάθεια που γίνεται πρώτα από τους ίδιους, τους εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ., τους επιστήμονές μας και την κυβέρνηση. Σε όλες τις μετρήσεις του τελευταίου χρόνου, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η εμπιστοσύνη και των πολιτών στους χειρισμούς μας, αλλά και σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας που χτίζεται παράλληλα με την πανδημία και αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον.

Είναι όμως και κάτι που αναγνωρίζεται διεθνώς. Και δεν μπορεί να ακυρωθεί από άναρθρες κραυγές και άγονη αντιπολίτευση.

Είναι αλήθεια ότι το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας δεν είναι από τα αγαπημένα για πολλούς συναδέλφους σας. Εσείς κληθήκατε να το διαχειριστείτε σε μια «πολεμική» κατάσταση πανδημίας. Θα αποδεχόσασταν ξανά την πρόκληση να το υπηρετήσετε στο μέλλον;

Όταν τον Ιούλιο του 2019 μου έκανε την τιμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μου ανέθετε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας, κανείς δεν περίμενε ότι θα κληθούμε να διαχειριστούμε μια παγκόσμια κρίση Δημόσιας Υγείας, μια πανδημία, που συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Αγωνιζόμαστε επί 15 μήνες σαν μια γροθιά: οι υγειονομικοί μας, όλο το προσωπικό του Ε.Σ.Υ., η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, οι υπάλληλοι του Υπουργείου, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων, τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, ο ΕΟΔΥ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, η ΕΚΑΠΥ, το ΙΦΕΤ, όλοι οι φορείς του υπουργείου Υγείας, μαζί με την πολιτική ηγεσία και τους συνεργάτες μας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα, πασχίζουμε καθημερινά να αναχαιτίσουμε τον εχθρό. Προβληματιζόμαστε με κάθε εισαγωγή, πανηγυρίζουμε κάθε εξιτήριο, θρηνούμε την κάθε απώλεια. Όλοι μαζί! Κανείς μας δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Όμως με σιγουριά μπορώ να σας πω, ότι οι δεσμοί που έχω αποκτήσει με τους ανθρώπους της Υγείας είναι άρρηκτοι και θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή.

