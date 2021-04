Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: έρχεται νέο “Εξοικονομώ” με κριτήρια

Τι είπε για τους δασικούς χάρτες. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Τα κριτήρια του «Εξοικονομώ».

«Υπήρξαν πολλά λάθη στους δασικούς χάρτες και για αυτό με τον πρωθυπουργό αποφασίσαμε για οριζόντιες αλλαγές χωρίς επιβάρυνση των πολιτών», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως εξήγησε ο Κώστας Σκρέκας, υπάρχουν περίπου 140.000 αντιρρήσεις, εκ των οποίων το 50-55% είχε κυρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ωστόσο, «αν αφήναμε τις αντιρρήσεις θα θέλαμε 15 χρόνια για να εξεταστούν».

«Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν σφάλματα, εκτάσεις που δεν είναι δασικές, αλλά χαρακτηρίζονται, δεν είχαν συμπεριληφθεί πράξεις από παράλειψη και ερχόμαστε και τα διορθώνουμε», είπε και εξήγησε ότι, γίνονται γρήγορες αναθέσεις σε νομικούς, ώστε να προχωρούν οι υποθέσεις.

Στο τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες, είπε ότι αφενός μπορούν ατελώς να προσφύγουν στο Δασαρχείο, ώστε να διορθώσει μόνο του το λάθος.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν να προσφύγουν σε μεικτές Επιτροπές, όπου και θα κριθεί το αίτημά τους. Εκεί υπάρχει κόστος, μειωμένο κατά 50%, ενώ έχει διπλασιαστεί και ο αριθμός των Επιτροπών.

Εξηγώντας «οι δασικοί χάρτες δεν επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς», είπε πως, στις περιπτώσεις που δεν τεκμαίρεται η κυριαρχία του Δημοσίου, τα λάθη θα διορθωθούν από την αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ.

Κάλεσε όσους έχουν νόμιμες οικοδομικές άδειες να αναμένουν την απόφαση του ΣτΕ και τόνισε ότι, ακόμα και οι περιπτώσεις προφορικής μεταβίβασης ακινήτου, θα διορθωθούν με την απόφαση του ΣτΕ και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Νέο «Εξοικονομώ»

«1,2 δις θα διατεθούν το επόμενο δίμηνο» στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ», είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας ότι στα τέλη του καλοκαιριού έρχεται δεύτερο πρόγραμμα.

Η διαφορά με το πρώτο θα είναι τα κριτήρια που τίθενται, μεταξύ τω οποίων η παλαιότητα του κτηρίου, ο βαθμός αναβάθμισης και πόσοι μένουν μέσα στο σπίτι. «Θα υπάρχει προεταιροποίηση και επιλαχόντες», συμπλήρωσε σχετικά.

Ως προς το χρόνο που αναμένεται να ξεκινήσει, ο κ.Σκρέκας είπε ότι, τον Ιούνιο υπολογίζεται να προδημοσιευτούν τα κριτήρια και μέχρι τέλος Αυγούστου θέλουμε να είναι στον αέρα η πλατφόρμα.

Τέλος, ερωτηθείς για τυχόν μειώσεις στην τιμή του ρεύματος, απάντησε πως «οι τιμές πέφτουν μέσα από τον ανταγωνισμό, ο πολίτης έχει επιλογή φθηνότερου τιμολογίου», ενώ για τη ΔΕΗ είπε πως, «παραλάβαμε μία εταιρεία ζόμπι και μέσα σε 18 μήνες καταφέραμε να δανείζεται με καλό επιτόκιο».

