Αυτόπτης μάρτυρας για Καραϊβάζ: δεν κατάλαβα ότι είναι δολοφονία

Ο μάρτυρας που ήρθε αντιμέτωπος με τον εκτελεστή μιλά στον ΑΝΤ1. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Καραϊβάζ. Η πορεία των ερευνών.

Ο μάρτυρας της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή του, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι». Ο μάρτυρας, ένας από τους τρεις δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονταν στο σημείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Βασικότερο σενάριο παραμένει το συμβόλαιο θανάτου, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί τίποτα, καθώς οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο. Ο Γιώργος Καραϊβάζ κηδεύεται σήμερα στις 15:00 στην ιδιαίτερη πατρίδα του και τόπο κατοικίας της μητέρας του, τη Δράμα.

«Το μόνο που είπε ήταν ένα επιφώνημα»

Οι τρεις δημοτικοί υπάλληλοι μόλις είχαν τελειώσει την εργασία του στο παρκάκι, μπροστά από το οποίο εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Γιώργος Καραϊβάζ και περίμεναν με τα πράγματά τους στο πεζοδρόμιο.

«Ήμουν μπροστά και είδα το δολοφόνο που έριξε δύο σφαίρες στον Γιώργο, που στηρίχτηκε στη μηχανή μου», περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε πως ο δράστης πυροβόλησε από πίσω τον δημοσιογράφο, που έπεσε στο πεζοδρόμιο.

«Ο δολοφόνος πήγε πίσω του και του έριξε 4 σφαίρες στο κεφάλι του», συμπλήρωσε και εξήγησε ότι, ήταν σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων. Περιγράφοντας τον εκτελεστή είπε πως ήταν ψηλός, περίπου 1,80 με σκουφάκι και γυαλιά ηλίου, ενώ φορούσε ένα πράσινο μπουφάν.

«Ο δολοφόνος ανέβηκε στο σκουτεράκι κι έφυγε προς Γεωργίου Παπανδρέου, μετά φωνάξαμε την αστυνομία» , είπε.

Ερωτηθείς αν μίλησε κανείς και κυρίως ο Γιώργος Καραϊβάζ, είπε πως, «το μόνο που άκουσα ήταν ένα «ωω».

«Αυτό έγινε μέσα σε 15- 30 δευτερόλεπτα», είπε ο μάρτυρας, όπως είχε πει χθες στον ΑΝΤ1 και ο συνάδελφός του, με τον ίδιο να δηλώνει πως «δεν κατάλαβα ότι είναι δολοφονία».

«Ο θόρυβος ήταν σαν εξάτμιση, το όπλο το είδα, ήταν με σιγαστήρα», κατέληξε.

Εντατικές οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, όπως είπε ο Ν.Ρήγας, αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εικάσιες» το ότι οι δράστες ήταν από άλλη χώρα, τονίζοντας ότι, αυτό που είναι σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι οι μαρτυρίες των πολιτών, όχι μόνο αυτοπτών, αλλά και όσων είδαν το μηχανάκι.

Ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου εκτίμησε και ο βαλλιστικός ερευνητής, Γιώργος Ραυτογιάννης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. «Ήθελαν να βεβαιωθούν ότι θα πεθάνει», τόνισε αναφερόμενος στο γεγονός ότι, από τις 13 σφαίρες, οι δέκα ήταν στο σώμα του.

Ο ίδιος, πάντως, είπε ότι, «το διαμέτρημα των 9mm δεν παραπέμπει σε εισαγόμενους δράστες, είναι συνηθισμένο».

Βάιος Σύρος: Κάποια πράγματα τα πήρε μαζί του

Για τον φίλο και συνάδελφό του μίλησε και ο Βάιος Σύρος, προϊστάμενος του αστυνομικού δελτίου στο Star Channel, όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά, περιέγραψε τον δημοσιογράφος ως «μπεσαλή»

«Δεν θα στην έφερνε, συνεργαζόταν. Ήταν της διεισδυτικής δημοσιογραφίας, που κάνει αποκαλύψεις. Γι’αυτό πρέπει να εστιάσουμε σε αυτόν που έδωσε την εντολή», σημείωσε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που όχι απλώς έμαθε την είδηση, αλλά έπρεπε και να τη μεταδώσει, αφού ήταν λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, είπε πως «με πήρε μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές μου και για 2 λεπτά προσπαθούσα να τον πείσω ότι λέει ψέματα».

«Δεν νομίζω ότι φοβόταν», απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Δεν τα έλεγε, ήταν πολύ κλειστός, δεν ανοιγόταν. Κάποια πράγματα τα πήρε μαζί του», κατέληξε.

