Στο νοσοκομείο η Νανά Παλαιτσάκη

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της δημοσιογράφου. Οι πρώτες πληροφορίες.

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εισήχθη το απόγευμα του Σαββάτου η δημοσιογράφος Νανά Παλαιτσάκη, με τις πληροφορίες να τη θέλουν να έχει υποστεί βαρύ καρδιακό επεισόδιο.

Τη δημοσιογράφο φέρεται να εντόπισε, χωρίς τις αισθήσεις της, συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Η τελευταία ανάρτηση της Νανάς Παλαιτσάκη στο Facebook ήταν το απόγευμα του Σαββάτου, οπότε και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού, που είχε γίνει μια μέρα νωρίτερα στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

«Εμβολιάστηκα στο Λαϊκό. Απίστευτη τάξη, ευγένεια, ενημέρωση. Α’ δόση σήμερα καθώς έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί όσων έχουμε χρόνια υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Το καρδιακό επεισόδιο που φέρεται να υπέστη η δημοσιογράφος, δεν φαίνεται να σχετίζεται προς το παρόν με τον εμβολιασμό της.

