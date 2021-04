Πολιτισμός

Δημήτρης Λιγνάδης: Ισόβια διαγραφή από το ΣΕΗ

Τι λένε ο Πρόεδρος και μέλη του Σωματείου για τους συναδέλφους τους και τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος τους.

Την διά βίου διαγραφή του Δημήτρη Λιγνάδη από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αποφάσισαν οι συνάδελφοί του, στην έκτακτη συνεδρίαση της Κυριακής.

Την απόφαση δημοσιοποίησαν οι ηθοποιοί Χάρης Τζωρτζάκης και Φωτεινή Παπαχριστοπούλου με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως είπε η Ελένη Καρακάση, «είναι αναμενόμενο αυτό και είναι το λιγότερο που μπορεί να αποδοθεί από εμάς τους απλούς από εκεί και πέρα έχει αναλάβει η δικαιοσύνη που είναι και το πιο σημαντικό».

Η απόφαση ελήφθη υπό τη βαριά σκιά των καταγγελιών στην Δικαιοσύνη για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, για τις οποίες ο σκηνοθέτης έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία έγινε σε ανοιχτό χώρο και με την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων συζητήθηκαν και άλλες καταγγελίες για περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, παρενοχλήσεις, αλλά και κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο του θεάτρου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε ότι «δεν αφορούν όλες μέλη, υπάρχουν και καταγγελίες που έχουν γίνει για μη μέλη, δηλαδή για σκηνοθέτη, για σεναριογράφο. Έχουμε ακόμα καταγγελίες που έρχονται, το σωματείο δεν κλείνει την πόρτα του».

Οι αποκαλύψεις για το ελληνικό #ΜΕΤΟΟ είναι μια ευκαιρία, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο «πρωτόκολλο εργασιακής συμπεριφοράς», λένε οι ηθοποιοί.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης σημείωσε ότι «αυτό που συνέβη στο χώρο μας ήταν εξαιρετικά θετικό, γιατί βοήθησε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα», ενώ η Βασιλική Τρουφάκου δήλωσε ότι «αυτό θα μπορούσε να είναι το κέρδος: να μπουν κάποιες βάσεις, ένα πρωτόκολλο λειτουργίας , με το οποίο να μπορούμε να κάνουμε την δουλειά έτσι όπως πρέπει να γίνεται».

Πολλοί είναι εκείνοι που μετά τις αποκαλύψεις επανεξετάζουν και τις καλλιτεχνικές συνεργασίες τους, όπως η Κατερίνα Τσάβαλου που λέει «δεν θα ήθελα να συνεργαστώ, γιατί από όλο αυτό που είδα, είδα πως δεν μετάνιωσαν για όλα αυτά που έκαναν, απλά δεν ήθελαν να αποκαλυφτούν».

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης τόνισε ότι «έχει ξημερώσει μια νέα ημέρα για το σωματείο μας. Σίγουρα έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή, τη βλέπουμε».

Εκτός από τις καταγγελίες που έχουν συγκλονίσει τους τελευταίους μήνες τον καλλιτεχνικό χώρο, στη συνέλευση συζητήθηκαν και πάγια εργασιακά ζητήματα του κλάδου, αλλά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας.

