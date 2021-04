Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο με αστυνομικούς στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Tροχαίο ατύχημα με τραυματίες σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματίες σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Ρέντη, στο ρεύμα προς Λαμία.

Όχημα παρεκτράπηκε από την πορεία του και προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα. Λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης εξαρτήματα του αυτοκινήτου διασκορπίστηκαν σε όλες τις λωρίδες της Εθνικής Οδού, με τα διερχόμενα αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας να προσπαθούν να αποφύγουν τα αντικείμενα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί της Ομάδας Δίας όταν διερχόμενο όχημα χτύπησε τις μοτοσυκλέτες.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση με τα ασθενοφόρα να φθάνουν μετά από τρία λεπτά, ενώ στο σημείο έσπευσε και ισχυρή δύναμη της ομάδας ΔΙΑΣ για να βοηθήσουν τους συναδέρφους τους.

Στο σημείο έφθασε και όχημα της πυροσβεστικής, το οποίο λίγο αργότερα αποχώρησε καθώς δεν χρειάστηκε να κάνει απεγκλωβισμό.

