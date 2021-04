Κοινωνία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δικηγόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για την αντιφατική και κακή νομοθέτηση, που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου, αιφνιδιάζει τους παράγοντες της δίκης και φαλκιδεύει δικαιώματα Ελλήνων πολιτών καθώς επίσης και για τη συνεχιζόμενη αδράνεια της Κυβέρνησης ως προς την οικονομική στήριξη του κλάδου.

Οι δικηγόροι της χώρας τονίζουν πως η συγκέντρωση θα γίνει με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης για τον κορωνορϊό.

Η ανακοίνωση των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

«ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 11.4.2021

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή, σε εκτέλεση της από 12.3.2021 απόφασης της Ολομέλειας για την οργάνωση δράσης «Ημέρες πανελλαδικής διαμαρτυρίας δικηγόρων», καλεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αντιφατική και κακή νομοθέτηση, που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου, αιφνιδιάζει τους παράγοντες της δίκης και φαλκιδεύει δικαιώματα Ελλήνων πολιτών καθώς επίσης και για τη συνεχιζόμενη αδράνεια της Κυβέρνησης ως προς την οικονομική στήριξη του κλάδου.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15.4.2021 και ώρα 12:00 , στο χώρο κάθε Πρωτοδικείου της χώρας, με κεντρικό σύνθημα «Ασφαλής υγειονομική και δικονομική λειτουργία της Δικαιοσύνης- Η αξιοπρέπεια των δικηγόρων είναι αδιαπραγμάτευτη» για την διεκδίκηση των αιτημάτων που έχει θέσει με τις αποφάσεις της η Ολομέλεια, θεσμικών και οικονομικών.

Η διαμαρτυρία θα διοργανωθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Λύκεια: Με self tests επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Ανοίγει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα