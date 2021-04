Παράξενα

Διαρρήκτης αποκοιμήθηκε εν ώρα …εργασίας

Ένας νεαρός διαρρήκτης συνελήφθη, αφού τον πήρε ο ύπνος στο σπίτι που είχε..ανοίξει.

Διάρρηξη για κλάματα έκανε ένας 23χρονος από το Μαρόκο, που τελικά συνελήφθη.

Ο νεαρός διέρρηξε σπίτι στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη και προσπάθησε να αρπάξει από μέσα αντικείμενα.

Όσο όμως ήταν μέσα στο σπίτι τον πήρε ο..ύπνος.

Ο 23χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι, μικροποσότητα κάνναβης και πάνω από 1000 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

