Κοινωνία

Πέθανε η Έννυ Μαγιάση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος με το μακρύ έργο σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Έννυ Μαγιάση μετά από μακροχρόνια ασθένεια.

Η Έννυ Μαγιάση, πρώην Β' αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στην Ελβετία, καθώς και Δημοσιογραφία σε ιδιωτικές σχολές στην Αθήνα.

Το 1979 άρχισε να εργάζεται ως ρεπόρτερ στην ΥΕΝΕΔ, έως το 1982, οπότε μετέβη στην εφημερίδα «Βραδυνή» ως υπεύθυνη του δικαστικού ρεπορτάζ και παρέμεινε στη θέση αυτή έως το Απρίλιο του 1989, που ανεστάλη η έκδοση της εφημερίδας.

Από τον Μάιο του 1989, που ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του τ/σ «Mega», έως το 2001 εργάστηκε στο δικαστικό ρεπορτάζ του σταθμού. Στη συνέχεια και έως τη συνταξιοδότησή της κάλυπτε το δικαστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στον ρ/σ «Αθήνα 9,84».

Είχε διατελέσει, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωση της:

«Η Έννυ Μαγιάση στην ενεργό επαγγελματική της δράση υπήρξε μία έμπειρη και καταξιωμένη δικαστική ρεπόρτερ, που εργάστηκε με επαγγελματικότητα και δυναμισμό επί πολλά χρόνια, αφήνοντας το δικό της στίγμα στο χώρο.

Διακρίθηκε για το ήθος της, τη συναδελφικότητά της και την εντιμότητά της, ιδιότητες που την ανέδειξαν στη συνείδηση των συναδέλφων, οι οποίοι την εξέλεξαν δύο φορές ως Β' αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, με μεγάλο αριθμό ψήφων.

Κατά το διάστημα της ενασχόλησής της με τα κοινά υπήρξε πολύ δραστήρια, ενώ χειρίστηκε με ιδιαίτερη ευγένεια και ευαισθησία τα προβλήματα των συναδέλφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους της και αποχαιρετά την αγαπητή Έννυ, που υπηρέτησε την ελληνική δημοσιογραφία και το κοινό καλό, με γνώμονα πάντοτε τις αρχές δεοντολογίας και τις πανανθρώπινες αξίες».

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Απριλίου στις 10.30 π.μ. στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποκλειστικά στο “Πρωινό” : Ο Κώστας Σπυρόπουλος εισήχθη σε νοσοκομείο (βίντεο)

Fitch: Βιώσιμο το ελληνικό χρέος, παρά την πανδημία