Ενόργανη γυμναστική - Σοφρά: έκανα αγώνα με σπασμένο πόδι

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στην ενόργανη γυμναστική. Συγκλονίζει η πρωταθλήτρια Ελλάδας Ρία Σοφρά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Φόβος, κακοποίηση, σωματική και λεκτική βία. Η εξομολόγηση της Ρίας Σοφρά για τα όσα βίωσε στην παιδική της ηλικία συγκλονίζει.

«Επειδή δεν είχα τεντωμένα τα πόδια μου, με είχε χτύπησε με ένα ξύλο στα πόδια με αποτέλεσμα να έχω μια μελανιά. Όταν γύρισα το βράδυ στο σπίτι η μαμά μου με ρώτησε τι είναι αυτό», είπε η Ρία Σοφρά.

Η αποκάλυψη στη μητέρα της όμως έφερε μεγαλύτερο ξέσπασμα καθώς όπως είπε στον ΑΝΤ1 «εκτός ότι ξεσπούσε χειρότερα σου έλεγε τώρα πήγαινε τώρα να το πεις στη μαμά σου αυτό που έγινε. Οπότε είναι ένα παιδάκι 7 – 8 – 9 χρονών δεν ξαναμιλάει, και αυτή είναι η απάντηση για όσους λένε οι γονείς που ήταν».

Το κοινό μυστικό αποκαλύπτεται και φέρνει στο φως στιγμές που σοκάρουν. «Πάω και λέω στον προπονητή μου πονάει το πόδι μου και με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο δεν θέλω να τον αναφέρω μου, η απάντηση του ήταν σκάσε και κάνε και συνέχισα αναγκαστικά, δεν είχα επιλογή να κάνω με σπασμένο πόδι», αποκάλυψε η Ρία Σοφρά.

Μια σκληρή καθημερινότητα για την πρωταθλήτριας Ελλάδας, η οποία είπε στον ΑΝΤ1: «Κάναμε εμέτους, μέναμε νηστικές δεν τρώγαμε τίποτα, κάποια κορίτσια έπαιρναν διουρητικά, ντυνόμασταν στον καύσωνα με χειμωνιάτικα ρούχα για να αδυνατήσουμε».

Εν τω μεταξύ, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, με αφορμή την επιστολή 22 αθλητών/τριών της ενόργανης γυμναστικής προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την οποία καταγγέλουν σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ακόμα και σε μικρά παιδιά από προπονητές.

