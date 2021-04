Life

Μαράια Κάρεϊ: Πως ευχήθηκε στον σύντροφό της χρόνια πολλά

Η φωτογραφία στο Instagram, το σχόλιο και η απάντηση του συντρόφου της...

Η διάσημη τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ, ευχήθηκε με μία γλυκιά φωτογραφία στο Instagram, χρόνια πολλά στον σύντροφό της, Μπράιαν Τανάκα.

Τη φανταχτερή φωτογραφία συνοδεύει μια λεζάντα με τη Μαράια Κάρεϊ να γράφει: “Χρόνια πολλά BT!!!”

Ενώ ο σύντροφός της απαντά στις ευχές με ένα σχόλιο στο οποίο της γράφει ότι την αγαπά πολύ και την ευχαριστεί για την τόσο ιδιαίτερη ημέρα!

