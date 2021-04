Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΑΣ: το χιουμοριστικό βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Με αρκετό χιούμορ η Ελληνική Αστυνομία ζητά από τους χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί με τα στοιχεία και τους κωδικούς τους.

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο η Ελληνική Αστυνομία στέλνει το δικό της μήνυμα στους χρήστες του διαδικτύου για ασφαλή χρήση του.

«Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας, σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο» αναφέρει η ΕΛΑΣ στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.

Πρωταγωνιστές είναι δύο ληστές που εισβάλλουν σε μία εταιρία. Αντί όμως να βρουν αντίσταση από το προσωπικό, έκπληκτοι δέχονται τους κωδικούς ασφαλείας, απλόχερα, ενώ τους προσφέρεται και καφές!

"Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο" καταλήγει στο μήνυμά της η αστυνομία.

Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ:

