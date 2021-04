Ερντογάν: Τουρκία και Λιβύη είναι δεσμευμένες στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κόσμος

Συνάντηση του Ταγίπ Ερντογαν με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης

Τουρκία και Λιβύη παραμένουν «δεσμευμένες» στο σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο που υπέγραψαν το 2019, O δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά μετα τη συνάντηση με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι στους κύριους στόχους της Τουρκίας είναι η προστασία της λιβυκής εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας, της πολιτικής ενότητας στη χώρα και του συμφέροντος των πολιτών της.

Υποστήριξε ότι η βοήθεια της Άγκυρας στη Λιβύη απέτρεψε την πτώση της πρωτεύουσας Τρίπολης, καθώς και νέων σφαγών, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκεχειρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να υποστηρίζει την λιβυκή κυβέρνηση εθνικής ενότητας και πως έχουν γίνει βήματα για την επιστροφή του τουρκικού ιδιωτικού τομεά στη Λιβύη.

«Προσκαλώ τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει ειλικρινά τις εκλογές που θα γίνουν στη Λιβύη. Κάνοντας πίσω τις παράνομες κυβερνήσεις, ελπίζω ότι η περίοδος των συμφερόντων κατά του λιβυκού λαού θα έρθει στο τέλος της», είπε χαρακτηριστικά.

Yπέγραψαν πέντε συμφωνίες

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα παραδώσει 150.000 δόσεις εμβολίου Covid-19 στη Λιβύη από αύριο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Anadolu οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών υπέγραψαν πέντε συμφωνίες. Όπως έγινε γνωστό, στις συναντήσεις, που προηγήθηκαν των υπογραφών, συμμετείχε το σύνολο των υπουργών της Τουρκίας, ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο Τούρκος ΑΓΕΕΘΑ, και το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου της Λιβύης, οι επικεφαλής των τριών στρατιωτικών σωμάτων.

Από την πλευρά του ο Ντμπέιμπα στην ομιλία του δήλωσε ότι είναι «ευγνώμονες για την υποστήριξη της Τουρκίας στη Λιβύη για μια μόνιμη εκεχειρία».

«Είμαστε επίσης πρόθυμοι να αναπτύξουμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με την Τουρκία», δήλωσε ο Λίβυος πολιτικός.

