Πολιτισμός

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης γίνεται 151 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα από τα μεγαλύτερα Μουσεία Τέχνης του κόσμου, το Μητροπολιτικό (ΜΕΤ), γίνεται 151 και η Google το τιμά.

Το ΜΕΤ, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Metropolitan Museum of Art) συμπληρώνει τα 151 χρόνια από την ίδρυσή του και η Google του αφιερώνει το σημερινό της doodle.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ιδρύθηκε από μία ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών και χρηματοδότες, αλλά και από κορυφαίους καλλιτέχνες και στοχαστές της εποχής του 1870, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν ένα Μουσείο για να φέρουν την Παιδεία και φυσικά την Τέχνη κοντά στον αμερικανικό λαό.

Το ΜΕΤ ιδρύθηκε το 1870 και αναγνωρίστηκε επίσημα, για να αποκτήσει λίγο μετά το πρώτο έργο τέχνης, μία ρωμαϊκή σαρκοφάγος.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι το μεγαλύτερο μουσείο Τέχνης, με μόνιμη συλλογή 1,5 εκατομμυρίων αντικειμένων, που αφορούν σε 5000 χρόνια ιστορίας και προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η πανοπλία του Γερμανού αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α από τον 16ο αιώνα, μια αυτοπροσωπογραφία του Σάμουελ Τζόζεφ Μπράουν Τζούνιορ από τη δεκαετία του 1940, αλλά και ένα βυζαντινό ψηφιδωτό δάπεδο από το 500-550 μ.Χ. απεικονίζονται στο doodle της Google.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, γνωστό και αναφερόμενο συνήθως ως The Met, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872 και βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν.

Οι συλλογές του περιέχουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης και περιλαμβάνουν ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών και μουσικών οργάνων.

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Καιρός: νοτιάδες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Ανώγεια: Ένταση στη δίκη για το διπλό φονικό